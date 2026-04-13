Sube el precio del petróleo tras orden de Trump de bloquear el Estrecho de Ormuz

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El precio del petróleo se disparó en la noche del domingo tras el anuncio del presidente Donald Trump de que la Marina de Estados Unidos bloquearía el Estrecho de Ormuz, después del fracaso de las negociaciones de paz con Irán en Islamabad, Pakistán.

El crudo estadounidense subió un 8%, superando los $104 por barril, mientras que el petróleo Brent internacional aumentó más del 7%, hasta los $103 por barril.

Los precios mayoristas de la gasolina también subieron un 6%, y el fuelóleo para calefacción —indicador de los precios del combustible para aviones— se disparó un 10% en las primeras operaciones.

Trump hizo el anuncio en Truth Social tras el colapso de las conversaciones de alto riesgo que duraron 21 horas.

“Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEAR todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo Trump el domingo.

Este lunes confirmó que el bloqueo está en marcha y aseguró que "la armada iraní yace en el fondo del mar". En un mensaje señaló que Estados Unidos destruyó 158 buques iraníes.

El bloqueo comenzó oficialmente este lunes a las 10:00 a.m., mientras los mercados reaccionaban con alzas históricas ante la incertidumbre energética global.

Los analistas advierten que los barriles previos al cierre de Ormuz se agotarán completamente en un plazo muy corto si la situación no se revierte. Es muy probable que los precios de la gasolina vuelvan a subir en Estados Unidos.