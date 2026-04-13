Sube el precio del petróleo tras orden de Trump de bloquear el Estrecho de Ormuz

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El precio del petróleo se disparó en la noche del domingo tras el anuncio del presidente Donald Trump de que la Marina de Estados Unidos bloquearía el Estrecho de Ormuz, después del fracaso de las negociaciones de paz con Irán en Islamabad, Pakistán.
El crudo estadounidense subió un 8%, superando los $104 por barril, mientras que el petróleo Brent internacional aumentó más del 7%, hasta los $103 por barril.
Los precios mayoristas de la gasolina también subieron un 6%, y el fuelóleo para calefacción —indicador de los precios del combustible para aviones— se disparó un 10% en las primeras operaciones.
Trump hizo el anuncio en Truth Social tras el colapso de las conversaciones de alto riesgo que duraron 21 horas.
“Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEAR todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo Trump el domingo.
Este lunes confirmó que el bloqueo está en marcha y aseguró que "la armada iraní yace en el fondo del mar". En un mensaje señaló que Estados Unidos destruyó 158 buques iraníes.
El bloqueo comenzó oficialmente este lunes a las 10:00 a.m., mientras los mercados reaccionaban con alzas históricas ante la incertidumbre energética global.
Los analistas advierten que los barriles previos al cierre de Ormuz se agotarán completamente en un plazo muy corto si la situación no se revierte. Es muy probable que los precios de la gasolina vuelvan a subir en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del conflicto entre EE.UU. e Irán en el precio del petróleo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha subido el precio del petróleo tras las declaraciones de Trump sobre el Estrecho de Ormuz?
El precio del petróleo se disparó tras el anuncio de Trump de que la Marina de EE.UU. bloquearía el Estrecho de Ormuz, aumentando la incertidumbre sobre el suministro global de petróleo. Este estrecho es una vía estratégica por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, y su bloqueo eleva las preocupaciones sobre la oferta y los precios del crudo.
¿Cómo afecta el aumento del precio del petróleo a la economía de Estados Unidos?
El encarecimiento del petróleo tiene un impacto directo en la economía estadounidense, ya que eleva los costos de la gasolina y el diésel. Esto a su vez incrementa los gastos de transporte y producción, afectando a los consumidores y aumentando la presión inflacionaria. Servicios como el correo han comenzado a aplicar recargos temporales debido al aumento del combustible.
¿Qué consecuencias podría tener el bloqueo del Estrecho de Ormuz para el suministro energético global?
El bloqueo del Estrecho de Ormuz podría interrumpir el suministro de hasta 20 millones de barriles de petróleo diarios, lo que representa aproximadamente el 20% del consumo mundial. Esto podría llevar a una crisis energética global, aumentando significativamente los precios del crudo y afectando a economías dependientes de las importaciones de energía.
¿Qué impacto tiene esta situación en Cuba, un país ya afectado por una crisis energética?
Para Cuba, el aumento del precio del petróleo agrava su crisis energética, ya que el país depende de importaciones para cubrir sus necesidades. La falta de suministro ha llevado a apagones generalizados, y un petróleo más caro dificulta cualquier intento de rescate energético. Esto aumenta las penurias económicas en un país ya golpeado por la falta de recursos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.