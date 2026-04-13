¿Quién es Péter Magyar? De aliado de Viktor Orbán a hombre que derrumbó su poder en Hungría

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El abogado Péter Magyar ganó el domingo las elecciones parlamentarias de Hungría al frente del partido Tisza con el 53,65% de los votos, poniendo fin a 16 años de gobierno ininterrumpido de Viktor Orbán y protagonizando el cambio político más trascendental del país desde su transición democrática de 1989-1990.

Tisza obtuvo 138 de los 199 escaños del Parlamento unicameral, superando la mayoría de dos tercios fijada en 133 escaños, lo que permitirá a Magyar impulsar reformas constitucionales sin necesidad de otros partidos. Fidesz-KDNP, el partido de Orbán, se quedó con el 37,76% de los votos y 55 escaños. El propio Orbán reconoció la derrota ante sus simpatizantes: "Los resultados son dolorosos para nosotros, pero claros: la responsabilidad de gobernar no recae sobre nosotros. He felicitado al partido ganador", informó La Vanguardia.

Pero ¿quién es el hombre que logró lo que durante años pareció imposible? Magyar nació en Budapest el 16 de marzo de 1981 y se graduó en Derecho y Humanidades en la Universidad Católica Péter Pázmány. Su historia política comienza dentro del propio universo de Fidesz, siendo admirador declarado de Orbán en su juventud, ingresó al partido en 2002 y desarrolló su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, en la representación permanente de Hungría ante la Unión Europea en Bruselas y en la Oficina del Primer Ministro desde 2015.

Su exesposa, Judit Varga, fue ministra de Justicia de 2019 a 2023, lo que situaba a Magyar en el corazón del establecimiento de Orbán.

La ruptura llegó en febrero de 2024, cuando Magyar dimitió de sus cargos en empresas estatales y publicó grabaciones de conversaciones con Varga en las que ella admitía haber intervenido en un indulto presidencial de 2022 que benefició a personas condenadas por encubrimiento de abusos sexuales contra menores en un orfanato. El escándalo forzó la renuncia de la presidenta Katalin Novák y de la propia Varga.

El 15 de marzo de 2024, Magyar anunció su nueva plataforma política y asumió el liderazgo de Tisza, un pequeño partido que transformó en la principal fuerza opositora en apenas dos años.

Uno de los elementos más distintivos de Magyar es su perfil ideológico híbrido. No construyó su discurso en confrontación cultural directa con Orbán. Comparte con él la defensa de la nación, el énfasis en la familia y la retórica soberanista, pero introduce una mayor orientación europeísta, un discurso anticorrupción como eje central y un tono más pragmático en política exterior, alejado del alineamiento explícito con Rusia que ha caracterizado a Orbán.

Este equilibrio le permitió articular una base transversal: votantes desencantados de Fidesz, sectores urbanos y jóvenes, y el electorado opositor tradicional que lo percibía como la única opción viable para desplazar al primer ministro saliente.

A diferencia de los anteriores intentos opositores, Magyar no se integró en coaliciones fragmentadas. Optó por construir una plataforma propia capaz de aglutinar sensibilidades diversas bajo un objetivo común. En las elecciones europeas de junio de 2024, Tisza ya había obtenido el 29,6% de los votos, el mejor resultado de un partido no-Fidesz desde 2006.

Su programa estrella es la entrada inmediata de Hungría en la Fiscalía Europea para auditar el uso de fondos públicos y desbloquear los 18,000 millones de euros congelados por la Unión Europea por incumplimientos del Estado de derecho.

La victoria tuvo una participación récord del 79,01% a nivel nacional, superando el anterior máximo del 70,53% registrado en 2002. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado con el mensaje: "Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país reclama su camino europeo. La Unión se fortalece."