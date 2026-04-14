Cubana revela retos de importar un auto moderno: "Tienes que estar preparada para que le falte algo"

Una cubana identificada como "Lia en las Redes" compartió en TikTok su experiencia al importar un auto moderno en Cuba, describiendo una cadena de obstáculos que va desde impuestos desorbitados hasta la imposibilidad de conseguir gasolina para usarlo.

El primer golpe, según relató, es económico: "Los impuestos que te cobran son casi el doble de lo que te cuesta el auto", subrayó esta cubana, aunque desde febrero, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera ordenó la detención temporal de las contrataciones y nuevos embarques de vehículos de combustión hacia Cuba, en medio de la aguda crisis de combustible que enfrenta el país.

A eso se suma que el vehículo llegó en condiciones distintas a las esperadas: "Tienes que estar preparada para que cuando llegue le falte algo. En mi caso faltaba el kit de primeros auxilios y hasta la gasolina."

La situación con el combustible resultó especialmente llamativa: "El tanque venía lleno cuando lo enviaron y llegó completamente vacío."

El proceso logístico tampoco fue sencillo. Aunque la agencia prometió entrega en un mes, la espera real se extendió mucho más: "No esperes que llegue en un mes, aunque eso sea lo que te diga la agencia. El mío sí llegó al mes al Mariel, pero después que llegó hasta que me avisaron, pasaron cinco meses más de espera."

Cuando por fin la llamaron para recogerlo, los trámites burocráticos añadieron más frustración: "Cuando por fin me llamaron fui toda muy emocionada, pero tuve que ir dos días seguidos porque faltaba un papel."

Salir con el auto no significó el fin de los problemas.

La cubana fue directamente a una gasolinera, donde la realidad del país la recibió de lleno: "Hice una cola desde las doce del mediodía hasta las seis de la tarde, solo para llenar el tanque."

Y el desenlace resume la paradoja que viven muchos cubanos que logran hacerse de un vehículo moderno con enorme esfuerzo: "Ahora mismo tengo el carro parqueado porque no aparece gasolina a ningún precio."

La peor crisis de combustible en décadas

Este testimonio refleja la peor crisis de combustible que atraviesa Cuba en décadas. Desde diciembre de 2025, Venezuela dejó de enviar petróleo a la isla; el 9 de enero de 2026, Pemex suspendió sus suministros; y ese mismo mes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que exporten combustible a Cuba.

El impacto en los precios ha sido brutal. El litro de gasolina en el mercado informal pasó de entre 700 y 1,500 pesos en enero de 2026 a entre 4,000 y 6,000 pesos en abril de 2026, cifra que supera el salario mensual promedio de unos 3,000 pesos.

Las gasolineras estatales de CUPET no ofrecen una alternativa real: tienen listas de espera de entre 7,000 y 15,000 solicitudes y solo atienden entre cincuenta y noventa vehículos al día, con un máximo de veinte litros por persona.

El marco regulatorio de la importación de autos

En cuanto al marco regulatorio, desde el 1 de enero de 2025 Cuba permite a personas naturales importar autos de hasta diez años de fabricación, con un límite de una unidad cada cinco años.

Aunque los impuestos especiales se redujeron respecto a años anteriores, un auto que cuesta 20,000 dólares en Estados Unidos puede llegar a unos 36,000 dólares en Cuba al sumar logística y aranceles, y los vehículos de entre 10,000 y 15,000 dólares en el exterior pueden superar los 50,000 dólares en la isla, según el portal Árbol Invertido.

"Así que nada amiga, si todavía tienes ganas de comprarte tu carrito, ya conoces mi experiencia", concluyó la cubana, en un cierre que condensa la frustración de quienes intentan mejorar su calidad de vida en medio de las restricciones de la dictadura.