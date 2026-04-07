Cubana denuncia "drama y mafia" para echar gasolina en La Habana

Una cubana identificada como Tania García publicó un video en Facebook denunciando el caos y las mafias que rodean el abastecimiento de combustible en La Habana, donde asegura que su día entero se consumió en "zapatear la gasolina" y pelearse en la cola.

En su testimonio, García describe una situación que califica de "una locura": los conductores deben marcar desde el día anterior para obtener un número en la fila, solo se despachan 20 litros por persona, apenas tres gasolineras en toda la capital están vendiendo combustible, y ni pagando se garantiza poder repostar.

"Y esta es la realidad para echar gasolina, la desesperación para poder echar 20 litros solamente y luego imposible avanzar porque marcan desde el día anterior y solo dan cierto tipo de números y así tres gasolineras en La Habana que solamente despachan gasolina en La Habana y pues ni pagando el lugar te garantiza echar", denunció la cubana.

En el mercado negro, señala García, el precio ronda los 10 dólares por litro, una cifra que contrasta brutalmente con el salario mínimo cubano de 2,100 pesos mensuales.

La crisis de combustible que vive Cuba desde finales de 2025 se ha agudizado en los primeros meses de este año por la interrupción de los envíos de petróleo venezolano, la suspensión de suministros de Pemex el 9 de enero de 2026 y la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 29 de enero, que amenazó con aranceles a países que abastezcan de combustible a la isla.

El país necesita más de 100,000 barriles diarios pero produce apenas el 40% de lo que consume.

En febrero, la corporación Cimex implementó el sistema digital "Ticket" para reservar turnos en gasolineras, con ventas exclusivamente en dólares —entre 1,10 y 1,30 dólares por litro— y un límite de 20 litros por vehículo. Sin embargo, las listas de espera llegaron a entre 7,000 y 15,000 solicitudes por estación, con apenas 50 a 90 vehículos atendidos al día.

El resultado es un floreciente mercado negro y mafias organizadas que controlan los turnos. El precio en el mercado informal escaló de entre 700 y 1,500 pesos por litro en enero hasta entre 4,000 y 6,000 pesos —equivalentes a entre ocho y 10 dólares— en las últimas semanas. Un cubano llegó a pagar 18,000 pesos por apenas tres litros de gasolina.

Las autoridades han respondido con operativos: el 29 de marzo fueron detenidas 16 personas por venta ilegal de combustible en gasolineras de Playa y Plaza de la Revolución. A pesar de ello, la escasez persiste y los habaneros siguen enfrentando esperas de hasta 26 horas para repostar apenas 20 litros.

El gobierno cubano ha calificado la situación energética de "Opción cero", en referencia al Período Especial de los años noventa, mientras espera nuevos cargamentos de combustible ruso para paliar una crisis que, según García, convierte el simple acto de repostar en una jornada agotadora: "Si me preguntan qué hiciste hoy, solamente zapatear la gasolina y pelearme en la cola".