Nieto de Raúl Castro habría intentado contactar a Trump fuera de vías diplomáticas, según Martí Noticias

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Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo" y nieto de Raúl Castro, habría intentado establecer contacto directo con el presidente Donald Trump mediante una carta enviada fuera de los canales diplomáticos tradicionales, según fuentes del gobierno de Estados Unidos con conocimiento directo del asunto citadas por Martí Noticias.

La misiva habría sido enviada a través del empresario Roberto Carlos Chamizo González, de 37 años, quien llegó a Estados Unidos este fin de semana pero fue devuelto a Cuba tras intentar realizar gestiones sin acreditación oficial reconocida.

"Intentó moverse como si estuviera cumpliendo una función diplomática, pero no tenía ningún estatus reconocido", dijo una fuente en Washington que habló bajo condición de anonimato.

Según las mismas fuentes, el documento llevaba sello oficial cubano y estaba redactado en formato de nota diplomática.

"No era una carta personal. Tenía toda la estructura de una comunicación oficial, aunque no llegó por los canales habituales", explicó un segundo funcionario consultado.

Martí Noticias no pudo verificar de manera independiente el contenido íntegro de la carta, pero según las fuentes el mensaje incluía llamados a evitar una posible escalada de tensiones, aseguraba que el régimen está preparado para una incursión militar estadounidense y proponía explorar acuerdos económicos y la eliminación de sanciones.

Las fuentes interpretaron el movimiento como una maniobra para eludir al secretario de Estado Marco Rubio.

"Es un intento de ganar tiempo y abrir un canal directo con el presidente. Quieren quitarse de en medio al secretario de Estado Marco Rubio porque él entiende que sin un cambio de sistema no habrá posibilidad real de mejora", señaló una de las fuentes.

Chamizo González ha sido vinculado a negocios turísticos de alto nivel en Cuba, incluyendo la hacienda "El Patrón", frecuentada por miembros de la élite cubana.

Investigaciones periodísticas de CubaNet documentaron que emprendimientos asociados a él lograron insertarse en circuitos controlados por GAESA, el conglomerado militar que domina entre el 30% y el 40% de la economía cubana, algo poco habitual para negocios privados en la isla. Chamizo también fundó Havana Prestige, un servicio de automóviles de lujo en La Habana.

El presunto envío de la carta coincide con recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en una entrevista con NBC News, en la que reiteró su rechazo a liberar presos políticos y convocar elecciones multipartidistas, condiciones exigidas por Washington para cualquier cambio en su política hacia Cuba.

El intento se produce además en un momento de creciente tensión bilateral. Trump declaró el 27 de marzo que "Cuba está hablando con Marco Rubio y haremos algo muy pronto", mientras Rubio ha condicionado cualquier acuerdo a reformas estructurales del sistema político cubano.

Desde febrero, Axios había revelado que Rubio mantenía conversaciones descritas como "sorprendentemente amistosas" con el propio "El Cangrejo" sobre el futuro de Cuba.

Rodríguez Castro, de 41 años, es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la seguridad personal de su abuelo Raúl Castro.

Su padre fue el fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, expresidente de GAESA.

Aunque mantiene un perfil público limitado, fue visto en la reunión de alto nivel del Partido Comunista del 13 de marzo en la que el régimen reconoció que negociaba con la administración Trump.

El Departamento de Estado remitió las consultas de Martí Noticias a la Casa Blanca, que no había respondido al cierre de la nota.

"Están tratando de ganar tiempo y de encontrar interlocutores que no estén condicionados por las líneas más duras de Washington", advirtió una de las fuentes consultadas.