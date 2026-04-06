"Una locura mi amor": cubano paga 18,000 pesos por tres litros de gasolina

Un cubano identificado como Daudy Cuervo publicó un video en Facebook en el que muestra haber pagado 18,000 pesos por apenas tres litros de gasolina en el mercado informal, a razón de 6,000 pesos por litro.

En el clip, Cuervo expresa su indignación con una frase que resume la situación: "Acabo de pagar 18 mil pesos por 3 litros de gasolina, ya está a 6 mil y dicen que llegará a 10 mil. Una locura mi amor".

El precio pagado coincide con los rangos más altos reportados en el mercado negro cubano durante marzo y abril de 2026, que oscilan entre 4,000 y 6,000 pesos por litro.

Para dimensionar el impacto, basta comparar esa cifra con el salario mínimo mensual cubano: 2,100 pesos, sin actualización desde enero de 2021.

El mercado informal se ha convertido en la única vía de acceso al combustible para la mayoría de los cubanos, ante la imposibilidad práctica de obtenerlo por canales estatales.

El Estado vende gasolina a través de la aplicación Ticket de Cimex solo en dólares, con listas de espera de entre 7,000 y 15,000 solicitudes por gasolinera y apenas entre 50 y 90 vehículos atendidos por día.

El comediante Otto Ortiz llegó a reportar estar en el puesto 15,551 de esa lista, estimando una espera de diez meses.

La escasez responde a una acumulación de golpes sobre el sistema energético cubano. Venezuela, que aportaba cerca del 30% de las importaciones energéticas de la isla, suspendió sus envíos a finales de 2025. México interrumpió sus suministros el 9 de enero de 2026.

El 13 de febrero, un incendio afectó la refinería Nico López en La Habana. Y el 29 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba.

El único alivio temporal llegó el 29 de marzo, cuando el petrolero ruso Anatoli Kolodkin descargó 740,000 barriles en Matanzas, suficientes para entre siete y diez días de consumo nacional, priorizados para electricidad y servicios esenciales, no para el transporte privado.

En ese contexto, quien tiene gasolina la vende al precio que quiere. En Santiago de Cuba, el diésel alcanzó 5,000 pesos por litro en el mercado negro durante marzo.

Un cubano llegó a pagar 50,000 pesos por diez litros el 26 de marzo. En enero, el litro en el mercado informal costaba entre 700 y 1,500 pesos según la provincia: en apenas tres meses, el precio se multiplicó por cuatro o más.

Videos de cubanos mostrando lo que pagan por combustible se han convertido en un género propio en redes sociales, reflejo de una indignación popular ante una crisis que no tiene solución a corto plazo, según advierten expertos.