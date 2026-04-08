Buscan a prófugo sospechoso de crimen en Palmira, Cienfuegos

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Las autoridades cubanas buscan a Orlando Rey, conocido como "El Bufón", principal sospechoso del asesinato de Oreste Sosa Acosta, cuyo cadáver fue hallado hace poco más de un mes en el municipio de Palmira, en la provincia de Cienfuegos, según fuentes vinculadas al Ministerio del Interior (Minint).

Desde que se descubrió el cuerpo, Orlando Rey se dio a la fuga y permanece prófugo, evadiendo a las fuerzas del orden, señaló el perfil "Las Cosas de Fernanda" en Facebook.

De acuerdo con la publicación, la policía ha desplegado una búsqueda activa en zonas como Horquitas y Yaguaramas, en el municipio de Abreus, y en Aguada de Pasajeros, localidades donde ha sido visto el sospechoso. Las autoridades manejan la hipótesis de que el fugitivo intenta escapar hacia el norte del país.

Para facilitar su identificación, se han difundido imágenes modificadas mediante inteligencia artificial, las cuales muestran "su posible aspecto actual, que puede variar entre un rostro barbudo y descuidado o uno afeitado para despistar".

Las autoridades han hecho un llamado a la colaboración ciudadana, instando a quienes tengan información sobre su paradero a comunicarlo a las autoridades correspondientes.

En el texto del perfil oficialista, se evidencia la intención de trasladar a la población una responsabilidad que les compete a instituciones del Estado, principalmente a la Policía: "La seguridad de una comunidad no depende únicamente de las autoridades, sino también de la voluntad de sus ciudadanos de protegerse mutuamente", alegó.

En esa clave, la página exhorta las personas a ayudar a la captura del sospechoso de asesinato, considerándolo no sólo "un acto de responsabilidad", sino también "un compromiso con la paz, con la memoria de la víctima y con el derecho de todos a vivir tranquilos y en el orden establecido".

El caso sacude a un municipio que ya cargaba con el peso de otros crímenes recientes. El 30 de noviembre de 2025, la enfermera Rosa Idania Ferrer Pérez fue asesinada por su pareja en el batey Elpidio Gómez.

La provincia de Cienfuegos también fue escenario de un doble crimen el 29 de junio de 2025, en el que uno de los sospechosos permaneció prófugo durante semanas antes de ser capturado, un patrón que se repite ahora con el caso de "El Bufón".

Estos hechos se inscriben en un contexto de creciente inseguridad en toda Cuba, agravado por el deterioro económico y el debilitamiento de las fuerzas policiales, con aproximadamente el 20% de los efectivos que abandonaron el cuerpo en el último año.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 crímenes verificados en la isla, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, cifras que contradicen la versión oficial del régimen, que afirma una baja general de la criminalidad.