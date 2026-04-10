Trump difunde video del asesinato de una mujer por un ilegal: "Biden y los demócratas hicieron de EE.UU. un vertedero"

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El presidente Donald Trump publicó el jueves en su red social Truth Social un contundente mensaje en el que responsabilizó directamente a la administración Biden y al Partido Demócrata del brutal crimen de una mujer de 51 años en una gasolinera de Fort Myers, Florida, a manos de un inmigrante haitiano ilegal.

El presunto asesino es Rolbert Joachim, haitiano de 40 años que entró a Estados Unidos en agosto de 2022, fue liberado bajo la administración Biden y recibió el Estatus de Protección Temporal (TPS). Aunque su estatus expiró en 2024 y tenía una orden final de deportación emitida por un juez federal, siguió en el país.

El ataque ocurrió el pasado 3 de abril en una gasolinera Chevron en el bulevar Dr. Martin Luther King Jr. de Fort Myers, donde la víctima, una madre que trabajaba como cajera, fue golpeada repetidamente en la cabeza con un martillo. Joachim confesó el crimen en una audiencia previa al juicio.

Trump describió el crimen: "Un criminal extranjero ilegal de Haití, que fue liberado en nuestro país por el peor presidente de la historia, el corrupto Joe Biden, y los demócratas radicales en el Congreso, acaba de golpear hasta la muerte a una mujer inocente con un martillo en una gasolinera en Florida".

Captura de Truth Social / Donald J. Trump

"Este animal fue autorizado a quedarse aquí porque la administración Biden le otorgó a él, y a todos los haitianos, el 'Estatus de Protección Temporal', un programa masivamente abusado y fraudulento que mi administración está trabajando para terminar, pero los jueces liberales dementes de los tribunales de distrito se interponen en nuestro camino", agregó.

Trump también compartió el video de vigilancia del ataque, pero advirtió sobre su contenido.

"Es tan terrible, pero sentí la obligación de publicarla para que la gente pueda ver lo que los demócratas están protegiendo y quieren que entre a nuestro país, incluso ahora, después de todo lo que hemos pasado. Se advierte discreción al espectador: no es para niños", aclaró.

El mandatario exigió a los jueces federales que dejen de obstaculizar sus políticas: "Este único asesinato debería ser suficiente para que estos jueces radicales dejen de impedir las políticas migratorias de mi administración y nos permitan acabar con esta estafa de una vez por todas".

En uno de los fragmentos más duros de la publicación, acusó a Biden y al Partido Demócrata de haber destruido el país.

"Convirtieron a los Estados Unidos de América en un vertedero, permitiendo que decenas de millones de criminales, lunáticos y enfermos mentales de todo el mundo entraran a nuestro país, totalmente sin verificar y sin control a través de nuestras fronteras abiertas", sentenció.

Fue en ese contexto donde Trump retomó su conocida frase: "Como he dicho siempre, si importas el Tercer Mundo, te conviertes en el Tercer Mundo, y eso es lo que ocurrió durante los cuatro años de control demócrata".

El presidente también lanzó una advertencia sobre el futuro.

"Estamos intentando revertir rápidamente este declive mediante deportaciones, pero si los demócratas tienen otra oportunidad en el poder, reabrirán inmediatamente la frontera y permitirán que América vuelva a ser un refugio seguro para los criminales", anunció.

Trump cerró su mensaje con un llamado a la solidaridad y una promesa: "Por favor, recen por la familia de esta mujer inocente. Nos aseguraremos de que se haga justicia rápida y severa en este caso".

La actual administración estadounidense ha intentado en repetidas ocasiones eliminar el TPS para haitianos, que protege a aproximadamente 220,000 beneficiarios, pero tribunales federales han bloqueado estas medidas, incluyendo un fallo de una corte de apelaciones en enero de 2026 que declaró ilegal dicha eliminación.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) colaboró en el arresto de Joachim y emitió una orden de detención para su deportación independientemente del proceso judicial.