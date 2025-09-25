Artemisa siembra menos de la mitad de la caña planificada y el azúcar sigue encareciéndose

Vídeos relacionados:

La provincia de Artemisa, una de las de mayor tradición cañera en Cuba, enfrenta un nuevo fracaso en la siembra de caña con solo 814 hectáreas plantadas de un plan de más de 1,700 para esta etapa, lo que equivale al 47 % del objetivo.

El retraso en la siembra, unido a la escasez de combustible, la falta de insumos y los impagos a los productores, augura otra zafra deficitaria en el occidente cubano, mientras el azúcar continúa encareciéndose para el consumidor.

En las Mipymes y mercados informales, el precio del azúcar importada oscila actualmente entre 500 y 600 pesos por kilogramo, dependiendo de la cotización del dólar en el mercado informal, moneda que marca el ritmo de la economía diaria de millones de cubanos.

El campesino Joel Collazo Apaceiro, de la cooperativa Marcos Martí, en San Cristóbal, explicó al oficialista Artemisa Diario que asumió la siembra de 39 hectáreas, de las cuales solo 26 están en producción.

Aunque logró entregar 2,080 toneladas de caña a la industria 30 de Noviembre, aún no ha recibido el pago correspondiente, que supera los cuatro millones de pesos.

“Cada zafra es igual: se viola el contrato y no se paga. Y seguimos en el surco”, lamentó el productor. Además, denunció que ni siquiera han recibido guantes, botas o ropa de trabajo, y que todos los insumos deben ser financiados por el propio campesino.

En similares condiciones trabaja la brigada de apoyo de la cooperativa Victoria de Girón. Alfredo Gutiérrez Oceguera, uno de sus integrantes, criticó la falta de motivación y el abandono del sector: “Este sector perdió el sentido de pertenencia. Aquí no hay continuidad, solo quedan arrugas. Solo un joven en el surco”, dijo.

Ese joven, Luis Alberto Gutiérrez Valdés, de 33 años, reconoce que se mantiene por compromiso familiar, pero denuncia la precariedad de las condiciones laborales. Cada jornada le es pagada a razón de 500 pesos, sin garantías de alimentación ni transporte.

En cuanto a los resultados industriales, el central 30 de Noviembre produjo apenas 3,018 toneladas de azúcar en la zafra 2024-2025, lejos de su plan inicial de 7,946 toneladas.

El rendimiento promedio fue de solo 6 toneladas por hectárea, y el aprovechamiento industrial no superó el 21 %.

El otro central activo, Harlem, en Bahía Honda, está planificado solo para producir meladura a partir de noviembre. El sindicato del sector en la provincia confirmó que buena parte de sus afiliados ha sido reubicada en otras labores agropecuarias o han abandonado el sector.

“Los trabajadores cobran un salario simbólico y deben solicitar créditos a AzCuba que deben devolver a fin de año, si hay ingresos”, explicó Willian Cabrera Gandoy, secretario del Sindicato Azucarero en Artemisa.

El director de la Empresa Agroindustrial Azucarera 30 de Noviembre, Roberto Meléndez Aguiar, admitió que la zafra comenzó con 34 días de retraso por falta de combustible. Para abril, el ingenio solo había producido 1,762 toneladas, y se reajustó el plan a 2 666, que tampoco se cumplió.

Artemisa vuelve a figurar entre las provincias incumplidoras, tanto en producción como en siembra, y las previsiones para la zafra de 2026 no son alentadoras.

Sin cambios estructurales, la industria azucarera cubana sigue alejándose de los niveles que un día definieron la economía nacional.