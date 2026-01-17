María Corina agradece a Trump: "Juntos construiremos una Venezuela libre y soberana"

Vídeos relacionados:

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una conversación con el mandatario y su administración, y afirmó que “juntos construiremos una Venezuela libre y soberana”, que —según su mensaje— será “el aliado más confiable y seguro de Estados Unidos en el hemisferio”.

Machado difundió su declaración como respuesta a una publicación de Trump en la que el presidente aseguró que fue “un gran honor” conocerla en la Casa Blanca, la describió como “una mujer maravillosa” y añadió que ella le entregó su Premio Nobel de la Paz como “un gesto maravilloso de respeto mutuo”.

En su mensaje, Machado sostuvo que la conversación con Trump “reafirma la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos y en su liderazgo” y cerró con un “Gracias, señor presidente”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este jueves con Trump en la Casa Blanca y afirmó que le presentó su medalla del Premio Nobel de la Paz, “en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”.

Ni Machado ni la Casa Blanca ofrecieron detalles sobre si el expresidente aceptó la medalla, o si el gesto fue simbólico.

El Instituto Nobel, por su parte, había señalado previamente que la venezolana no podía transferir o entregar formalmente el galardón.

Además, señaló que Machado destacó que su gesto simbolizaba la unión entre la defensa de la libertad, el rechazo a la tiranía y una tradición histórica compartida que, según ella, sigue siendo esencial para el futuro de Venezuela.

Aunque Trump ha elogiado los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela, en varias ocasiones ha cuestionado la capacidad de la dirigente para asumir el liderazgo del país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.