María Corina agradece a Trump: "Juntos construiremos una Venezuela libre y soberana"

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una conversación con el mandatario y su administración, y afirmó que “juntos construiremos una Venezuela libre y soberana”, que —según su mensaje— será “el aliado más confiable y seguro de Estados Unidos en el hemisferio”.
Machado difundió su declaración como respuesta a una publicación de Trump en la que el presidente aseguró que fue “un gran honor” conocerla en la Casa Blanca, la describió como “una mujer maravillosa” y añadió que ella le entregó su Premio Nobel de la Paz como “un gesto maravilloso de respeto mutuo”.
En su mensaje, Machado sostuvo que la conversación con Trump “reafirma la profunda confianza de los venezolanos en Estados Unidos y en su liderazgo” y cerró con un “Gracias, señor presidente”.
La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este jueves con Trump en la Casa Blanca y afirmó que le presentó su medalla del Premio Nobel de la Paz, “en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad”.
Ni Machado ni la Casa Blanca ofrecieron detalles sobre si el expresidente aceptó la medalla, o si el gesto fue simbólico.
El Instituto Nobel, por su parte, había señalado previamente que la venezolana no podía transferir o entregar formalmente el galardón.
Además, señaló que Machado destacó que su gesto simbolizaba la unión entre la defensa de la libertad, el rechazo a la tiranía y una tradición histórica compartida que, según ella, sigue siendo esencial para el futuro de Venezuela.
Aunque Trump ha elogiado los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela, en varias ocasiones ha cuestionado la capacidad de la dirigente para asumir el liderazgo del país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
Preguntas frecuentes sobre el encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump
¿Por qué María Corina Machado agradeció a Donald Trump?
María Corina Machado agradeció a Donald Trump por su compromiso con la libertad de Venezuela. Durante su reunión en la Casa Blanca, Machado le presentó su medalla del Premio Nobel de la Paz como un reconocimiento simbólico al apoyo de Trump en el proceso de transición política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.
¿Qué simboliza el gesto de entregar la medalla del Nobel a Trump?
El gesto de entregar la medalla del Nobel a Trump simboliza la unión entre la lucha por la libertad en Venezuela y el compromiso de Estados Unidos en este proceso. Aunque el Instituto Nobel aclara que el premio no puede ser transferido, Machado destacó que su acción es un reconocimiento al papel de Trump en la transición venezolana.
¿Cómo ha reaccionado el Instituto Nobel ante el gesto de Machado?
El Instituto Nobel ha declarado que el Premio Nobel no puede ser transferido ni revocado una vez concedido. Aunque Machado expresó su deseo de compartirlo con Trump, el reconocimiento sigue siendo oficialmente suyo, aunque el gesto fue visto como simbólicamente significativo.
¿Cuál es la posición de Trump respecto a María Corina Machado y la transición en Venezuela?
A pesar de elogiar los esfuerzos de Machado, Trump ha mostrado dudas sobre su capacidad para liderar la transición en Venezuela. Trump ha cuestionado si Machado tiene el apoyo y respeto necesarios dentro del país, y ha expresado disposición a trabajar con Delcy Rodríguez, quien es la presidenta interina tras la captura de Maduro.
¿Qué impactos ha tenido la reunión entre Trump y Machado en la política venezolana?
La reunión entre Trump y Machado ha tenido un impacto significativo al simbolizar un apoyo más fuerte de Estados Unidos a la transición democrática en Venezuela. Sin embargo, también ha resaltado las tensiones internas en la oposición venezolana y las dudas sobre quién debería liderar el país en esta nueva fase.
