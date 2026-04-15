Trabajadores de hospital en Santiago de Cuba acorralan y capturan un ladrón dentro del centro

Un presunto ladrón fue capturado este martes dentro del Hospital Infantil Sur "La Colonia Española", en Santiago de Cuba, luego de que los propios trabajadores del centro lo acorralaran en una oficina hasta la llegada de las autoridades.

Según información difundida por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, los empleados del hospital impidieron la fuga del individuo y lograron retenerlo hasta que las autoridades procedieron a su detención.

Un video de nueve segundos que acompaña la publicación recoge la voz de uno de los presentes: "Mayeta, aquí cogimos un ladrón, robando en la Colonia, venga. Robando aquí en la Colonia, bombillos, robándose los equipos".

El escepticismo entre trabajadores y personas cercanas al lugar es unánime: consideran que el detenido podría estar "nuevamente en la calle en cuestión de días, como si nada hubiera pasado".

No es la primera vez que este hospital es escenario de un robo.

El 1 de marzo, un individuo del barrio Chicharrones fue detenido en el mismo centro mientras intentaba robar, sin lograr sustraer pertenencias en esa ocasión, y con antecedentes de haber robado teléfonos móviles a familiares de pacientes.

Desde noviembre de 2024, denuncias alertaban que las puertas de las salas del hospital carecen de seguridad, dejando expuestos a pacientes y familiares.

El incidente se produce en un contexto de escalada delictiva en Santiago de Cuba y en toda la isla. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, Cuba registró 2,833 delitos verificados en 2025, un 115% más que en 2024 y un 337% más que en 2023.

Los robos lideran la criminalidad nacional con 1,536 casos en 2025, un alza del 479% desde 2023. Santiago de Cuba acumuló 323 delitos verificados ese año, posicionándola como la cuarta provincia más afectada del país.

La respuesta ciudadana ante la ausencia o lentitud policial se ha vuelto un patrón en Santiago.

El pasado jueves, vecinos del reparto Veguita de Galo capturaron y redujeron a un joven armado con machete que había robado un teléfono móvil a una doctora.

El 4 de abril, una familia esperó más de diez horas sin respuesta policial tras denunciar un robo en su apartamento.

El colapso de las fuerzas del orden agrava el panorama: el 20% de los efectivos policiales cubanos abandonaron el cuerpo en el último año, según datos recientes.

Mayeta Labrada resumió con una frase el sentir generalizado en la ciudad: "En Santiago ya no sorprende que atrapen a un ladrón. Lo que sorprende es cuánto tiempo dura preso."