Administración Trump presume de cifras económicas con recortes fiscales y empleo al alza

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La Casa Blanca publicó este lunes un comunicado oficial en el que presumió de los resultados económicos de la administración Trump en su segundo mandato, destacando alivio fiscal histórico, crecimiento del empleo y aumento de salarios, a días del Día de Impuestos en Estados Unidos.

El documento, titulado "El Presidente Trump defiende al Trabajador Americano", señala que "a través de alivio fiscal histórico, salarios más altos y un resurgimiento manufacturero, sus políticas están generando resultados reales para familias y trabajadores de servicios en todo el país".

Para ilustrar el impacto de su política de exención de impuestos sobre propinas, Trump organizó un evento en la Casa Blanca en el que recibió un pedido de McDonald's a través de DoorDash y entregó una propina de $100 en efectivo a una repartidora a tiempo completo desde 2021 residente en Arkansas.

La mujer reconoció haber recibido $11,000 en propinas el año pasado, ahora exentas de impuestos federales gracias a la firmada por Trump el 4 de julio de 2025 "One Big Beautiful Bill Act". Esos ahorros le han permitido pagar deudas médicas de su esposo, quien redujo su jornada laboral en 2024 por un tratamiento de cáncer.

Según cifras de la Casa Blanca, más de 5.5 millones de estadounidenses han reclamado la exención de impuestos sobre propinas, con una deducción promedio de más de $7,100, mientras que más de 25 millones han reclamado la exención sobre horas extras, con una deducción promedio de más de $3,000.

La familia trabajadora típica ve un aumento en su ingreso neto de más de $10,000 al año, y los estadounidenses que ganan entre $15,000 y $80,000 reciben un recorte fiscal promedio del 15%, según el comunicado oficial.

En el frente laboral, la manufactura añadió 15,000 empleos en marzo, cerrando el primer trimestre de 2026 con el primer crecimiento positivo en tres años. La construcción sumó otros 26,000 empleos en el mismo mes, y los salarios semanales del sector privado subieron 3.9% en el último año.

Acorde a The Daily Signal, los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) respaldan parte del optimismo oficial: los reembolsos fiscales acumulados en la temporada 2026 alcanzaron $221.7 mil millones, frente a $195.2 mil millones en 2025 y $185.6 mil millones en 2024, un aumento del 13.6% interanual. El reembolso promedio se sitúa en $3,521, comparado con $3,170 el año anterior.

Nicole Huyer, investigadora de la Fundación Heritage, señaló que el incremento se debe principalmente a montos promedio más altos, no a un mayor número de declarantes, y atribuyó el fenómeno a que varias disposiciones de la ley son retroactivas: "Los empleados y los sistemas de nómina continuaron usando las tablas de retención anteriores durante 2025, por lo que muchos contribuyentes tuvieron más dinero retenido de sus cheques del que su obligación fiscal final requería".

Sin embargo, el panorama no está exento de críticas. Fuentes como el Centro de Prioridades Presupuestarias y de Políticas y el Instituto Cato señalan que las exenciones de propinas y horas extras benefician solo al 3% y al 9% de los contribuyentes, respectivamente.

Además, la misma ley recortó más de $1.1 billones en programas sociales como Medicaid, afectando a 12 millones de personas.

La Casa Blanca, no obstante, mantiene su narrativa triunfalista: "Trump está cumpliendo finalmente lo que presidentes anteriores no lograron hacer: poner primero al trabajador americano".