Inmigrantes temen renovar permiso de trabajo por miedo a ICE

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Grisell, una beneficiaria de DACA residente en Las Vegas, acudió a una oficina de inmigración para presentar sus huellas dactilares y renovar su permiso de trabajo, pero antes de salir de casa dejó documentos y permisos firmados para el cuidado de su hija menor de edad, preparada para una posible detención.

Telemundo Las Vegas la acompañó durante el trámite, documentando el miedo y la incertidumbre que viven miles de inmigrantes al acudir a citas rutinarias de inmigración bajo la agresiva política migratoria de la segunda administración Trump.

El temor de Grisell no es infundado: se han documentado casos de inmigrantes arrestados al presentarse a renovaciones rutinarias o citas programadas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El caso más reciente fue el de la doctora venezolana Rubeliz Bolívar, arrestada el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, junto a su hija de cinco años —ciudadana estadounidense— cuando se dirigían a una cita de inmigración.

Bolívar contaba con permiso de trabajo vigente y solicitud de residencia en trámite al momento de su arresto. Su esposo, Milenko Faría, declaró a Telemundo: "Una niña de cinco años no debería estar pasando por esto."

La niña fue liberada tras 16 horas detenida y entregada a sus abuelos, mientras la doctora fue trasladada al Centro de Detención del Valle de ICE.

Las cifras reflejan la magnitud del endurecimiento migratorio: al 7 de febrero, ICE mantenía detenidas a 68,289 personas, de las cuales el 73.6% no tenía condenas penales, según datos del sistema de seguimiento TRAC.

Un estudio de la Universidad de California en Berkeley indica que las detenciones sin antecedentes penales subieron 770% y las realizadas en detenciones en vía pública un 1,000% respecto al año fiscal 2024. Solo en enero de 2026, ICE registró 39,694 ingresos a instalaciones de detención.

La colaboración entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) e ICE generó más de 800 arrestos tras revisar a 31,000 viajeros en aeropuertos, ampliando los puntos de contacto donde un inmigrante puede ser detenido.

El panorama para quienes deben renovar sus permisos de trabajo se complica además por cambios regulatorios: los nuevos permisos tienen validez reducida a solo 18 meses, frente a los cinco años anteriores, y las tarifas de renovación aumentaron de $275 a $745 por vía electrónica.

El Departamento de Seguridad Nacional propuso en febrero una regla que podría pausar solicitudes iniciales de permiso de trabajo para asilados y aumentar el tiempo de espera de 180 a 365 días.

A todo esto se suma que ya son 16 los inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE en menos de cuatro meses de 2026, cifra que supera el ritmo del año anterior, cuando el total anual fue de 33 fallecidos.

Uno de cada cuatro beneficiarios de DACA tiene hijos nacidos en Estados Unidos, lo que amplifica el impacto de posibles deportaciones en familias de estatus mixto, como la de Grisell.