Inmigrantes temen renovar permiso de trabajo por miedo a ICE

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Grisell, una beneficiaria de DACA residente en Las Vegas, acudió a una oficina de inmigración para presentar sus huellas dactilares y renovar su permiso de trabajo, pero antes de salir de casa dejó documentos y permisos firmados para el cuidado de su hija menor de edad, preparada para una posible detención.
Telemundo Las Vegas la acompañó durante el trámite, documentando el miedo y la incertidumbre que viven miles de inmigrantes al acudir a citas rutinarias de inmigración bajo la agresiva política migratoria de la segunda administración Trump.
El temor de Grisell no es infundado: se han documentado casos de inmigrantes arrestados al presentarse a renovaciones rutinarias o citas programadas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El caso más reciente fue el de la doctora venezolana Rubeliz Bolívar, arrestada el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, junto a su hija de cinco años —ciudadana estadounidense— cuando se dirigían a una cita de inmigración.
Bolívar contaba con permiso de trabajo vigente y solicitud de residencia en trámite al momento de su arresto. Su esposo, Milenko Faría, declaró a Telemundo: "Una niña de cinco años no debería estar pasando por esto."
La niña fue liberada tras 16 horas detenida y entregada a sus abuelos, mientras la doctora fue trasladada al Centro de Detención del Valle de ICE.
Las cifras reflejan la magnitud del endurecimiento migratorio: al 7 de febrero, ICE mantenía detenidas a 68,289 personas, de las cuales el 73.6% no tenía condenas penales, según datos del sistema de seguimiento TRAC.
Un estudio de la Universidad de California en Berkeley indica que las detenciones sin antecedentes penales subieron 770% y las realizadas en detenciones en vía pública un 1,000% respecto al año fiscal 2024. Solo en enero de 2026, ICE registró 39,694 ingresos a instalaciones de detención.
La colaboración entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) e ICE generó más de 800 arrestos tras revisar a 31,000 viajeros en aeropuertos, ampliando los puntos de contacto donde un inmigrante puede ser detenido.
El panorama para quienes deben renovar sus permisos de trabajo se complica además por cambios regulatorios: los nuevos permisos tienen validez reducida a solo 18 meses, frente a los cinco años anteriores, y las tarifas de renovación aumentaron de $275 a $745 por vía electrónica.
El Departamento de Seguridad Nacional propuso en febrero una regla que podría pausar solicitudes iniciales de permiso de trabajo para asilados y aumentar el tiempo de espera de 180 a 365 días.
A todo esto se suma que ya son 16 los inmigrantes fallecidos bajo custodia de ICE en menos de cuatro meses de 2026, cifra que supera el ritmo del año anterior, cuando el total anual fue de 33 fallecidos.
Uno de cada cuatro beneficiarios de DACA tiene hijos nacidos en Estados Unidos, lo que amplifica el impacto de posibles deportaciones en familias de estatus mixto, como la de Grisell.
Preguntas frecuentes sobre el miedo a la renovación de permisos de trabajo por inmigrantes y la política migratoria en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los inmigrantes temen renovar su permiso de trabajo en EE.UU.?
Los inmigrantes temen renovar su permiso de trabajo debido al riesgo de ser detenidos por ICE durante las citas rutinarias con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Casos como el de la doctora Rubeliz Bolívar, arrestada en un aeropuerto mientras acudía a una cita de inmigración, ejemplifican este temor. La política migratoria actual ha endurecido las medidas, incrementando las detenciones incluso de personas sin antecedentes penales.
¿Cómo ha cambiado la política migratoria de EE.UU. bajo la administración de Trump?
La administración de Trump ha endurecido significativamente la política migratoria, aumentando las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales en un 770% y las detenciones en la vía pública en un 1,000%. Además, las renovaciones de permisos de trabajo ahora tienen una validez reducida y tarifas más altas, y se han implementado medidas como compartir datos de viajeros con ICE para facilitar arrestos en aeropuertos.
¿Cuáles son las consecuencias de las políticas migratorias actuales para las familias de inmigrantes en EE.UU.?
Las políticas migratorias actuales generan un clima de miedo e incertidumbre entre las familias inmigrantes, especialmente aquellas de estatus mixto. Las detenciones arbitrarias y el riesgo de deportación afectan a miles de familias, como el caso de Grisell, una beneficiaria de DACA con hijos nacidos en EE.UU. Esto ha llevado a muchos inmigrantes a tomar precauciones extremas, como dejar documentos de cuidado de sus hijos ante el temor de ser arrestados.
¿Qué cambios han ocurrido en los permisos de trabajo para inmigrantes?
Los permisos de trabajo para inmigrantes ahora tienen una validez reducida de 18 meses en lugar de cinco años, y las tarifas de renovación han aumentado significativamente de $275 a $745 por vía electrónica. Estos cambios, junto con la política migratoria más estricta, complican aún más el proceso para los inmigrantes que buscan renovar sus permisos de trabajo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.