Anuncian cierre de calles de La Habana por acto político del régimen este jueves

Vídeos relacionados:

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana anunció el cierre total de varias calles del municipio Plaza de la Revolución a partir de las 05:00 horas del jueves 16 de abril, con motivo del acto político-cultural por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana y el Día del Miliciano.

El acto se celebrará en la intersección de las calles 23 y 12 del Vedado, el mismo lugar donde el 16 de abril de 1961 Fidel Castro proclamó públicamente el socialismo durante el sepelio de víctimas de bombardeos aéreos, un día antes de la invasión de Bahía de Cochinos (Playa Girón).

Publicación de Facebook/Héroes de azul en Cuba

Según la nota de la página Héroes de azul en Cuba, cercana a la policía de la isla, las vías que quedarán completamente cerradas al tráfico son: la calle 12 desde 17 hasta Zapata; la calle 14 desde Zapata hasta 17; la calle 23 desde Paseo hasta Prolongación a Zapata; las calles 2, 4, 6, 8 y 10 desde 21 hasta 25; y Crecherie y Montero Sánchez desde 21 hasta 23.

La Comisión recomienda a los conductores utilizar como vías alternativas las calles Línea, Avenida Malecón, 17, 19 y Zapata, y exhorta a los ciudadanos a mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.

La Empresa Provincial de Transporte de La Habana adoptará medidas para garantizar la transportación de quienes habitualmente transitan por la calle 23, aunque la nota oficial no precisó cuáles serán esas medidas ni qué rutas quedarán desviadas.

El anuncio llega en un momento especialmente crítico para la movilidad en la capital cubana. La Habana atraviesa una severa crisis de transporte público agravada por la escasez de combustible y apagones generalizados. Un incendio en la refinería Nico López, ocurrido el 13 de febrero de 2026, empeoró aún más el suministro de combustible, situación que se suma al bloqueo petrolero establecido por orden ejecutiva del presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026.

La crisis es tan profunda que en algunas provincias cubanas, como Ciego de Ávila, solo dos de 135 rutas de transporte funcionan. En La Habana, quienes recurren a transportes alternativos como los llamados almendrones deben pagar hasta 350 pesos por un trayecto corto en zonas como Vedado-Centro Habana. En ese contexto, el cierre de calles por motivos políticos genera especial malestar entre la población habanera, que ya sufre largas esperas para movilizarse.

El patrón se repite cada año. En abril de 2025, el régimen realizó un acto similar por el 64 aniversario en la misma esquina de 23 y 12, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien publicó en redes sociales que unidad fue el principio fundacional y es la clave hoy. Ese acto registró baja asistencia popular, reflejo del creciente descontento ciudadano con la dictadura.

La fecha del 16 de abril es considerada también fecha fundacional del Partido Comunista de Cuba. En 1961, Castro proclamó en ese mismo lugar: "Esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes".