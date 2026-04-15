Culpan a EE.UU. de problemas de producción de arroz en Cuba

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El régimen cubano volvió a culpar a EE.UU. de sus problemas de producción de arroz, esta vez durante una visita de inspección del vicepresidente Salvador Valdés Mesa a municipios de la provincia de Matanzas.

En Calimete, donde más de 200 productores siembran arroz y se han plantado unas 730 hectáreas en la campaña actual, el canal oficial Canal Caribe informó que los productores enfrentan dos obstáculos declarados: la rotura de un transformador eléctrico y "el recrudecimiento de las medidas impuestas al país por el gobierno de los Estados Unidos".

Un productor o funcionario local explicó que el suministro de combustible es indispensable para el sistema de riego conocido como Rosarata: "Se tuvo que parar todo porque saben que el movimiento de petróleo sí es requisito fundamental aquí en la Rosarata. Entonces empezamos a tratar de importarlo".

El mismo informante señaló que se está importando un contenedor de petróleo ya pagado en el exterior y que estaba en camino al momento de la visita.

Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido Comunista, recorrió los municipios de Perico y Calimete acompañado por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del partido en Matanzas, y el vicegobernador Lázaro Suárez Navarro.

El vicepresidente llamó a aprovechar mejor las casi 3,000 hectáreas disponibles para el cultivo de arroz en Calimete y a prestar mayor atención a los productores.

La visita ocurre en un contexto de crisis agrícola profunda que el propio régimen reconoce, aunque atribuye sus causas al embargo estadounidense en lugar de al modelo agropecuario estatal centralizado que economistas independientes identifican como el problema estructural.

En 2023, Cuba produjo apenas 27,362 toneladas de arroz frente a una disponibilidad total de 511,584 toneladas, de las cuales 484,222 fueron importadas, lo que significa que la producción nacional cubre menos del 6% del consumo interno.

En 2024, la producción fue de unas 80,000 toneladas frente a una demanda de 600,000, una brecha que el propio presidente Miguel Díaz-Canel prometió cerrar en marzo de 2026 al afirmar que Cuba podría autoabastecerse de arroz en dos o tres años.

Cuba cosecha actualmente más de 1,700 hectáreas de maíz híbrido en las provincias de Mayabeque, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Matanzas, con rendimientos esperados de más de seis toneladas por hectárea.

No es la primera vez que Calimete aparece como escenario de promesas incumplidas: en noviembre de 2025, Valdés Mesa visitó el mismo municipio y encontró que solo se habían sembrado 557 de las 1,500 hectáreas previstas en la campaña de frío, también por fallas en compuertas y transformadores.