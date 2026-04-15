Amnistía Internacional exige a Cuba liberar a todos los presos políticos y acabar con la represión

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Amnistía Internacional exigió este miércoles la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba y el cese definitivo de la represión, advirtiendo que los recientes anuncios de excarcelaciones e indultos del régimen están marcados por la opacidad y la discrecionalidad, sin garantías reales de libertad.

Un mes después de que las autoridades cubanas anunciaran la excarcelación inminente de 51 detenidos, y tras el indulto de 2,010 personas anunciado el 2 de abril, la organización señala que ninguna entidad de derechos humanos ha podido verificar la liberación de ninguna persona detenida por motivos políticos.

"Las autoridades cubanas continúan administrando la libertad como si fuera una concesión discrecional y no una obligación del Estado. Es hora de sustituir los anuncios parciales, opacos, revocables y sin garantías con la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas únicamente por el ejercicio de sus derechos humanos, y el cese definitivo del uso de la libertad como moneda de cambio político.", subraya la entidad.

Amnistía Internacional también documentó una ola de detenciones ocurrida en marzo, cuando al menos 85 personas fueron arrestadas durante ese mes, muchas de ellas vinculadas a las protestas en la ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila.

Entre los casos destacados por la organización figuran los integrantes del canal El4tico, detenidos desde el 6 de febrero, así como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien recibió amenazas directas de sus carceleros: "Te vamos a matar aquí". Otero Alcántara protagonizó además una huelga de hambre de ocho días —del 30 de marzo al 6 de abril— en protesta por sus condiciones de reclusión.

Según datos de Prisoners Defenders, Prisoners Defenders registró 1,207 presos políticos en enero, una cifra que refleja la magnitud de la represión sostenida por el régimen.

Este contexto se produce en medio del diálogo entre Cuba y Estados Unidos confirmado públicamente por Miguel Díaz-Canel, lo que, según Amnistía Internacional, hace aún más urgente que el régimen demuestre voluntad real de respetar los derechos humanos.