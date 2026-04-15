Pese a denuncias de robo, reconocen a Aeropuerto de Holguín con bandera de Proeza Laboral

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El mismo día en que una pasajera denunciaba públicamente el robo de pertenencias de su madre en el Aeropuerto Internacional Frank País García de Holguín, el régimen cubano otorgó a ese mismo terminal la bandera de Proeza Laboral, el máximo reconocimiento sindical del país.

El galardón fue conferido este miércoles por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte y Puertos, en reconocimiento al reinicio de operaciones tras el paso del huracán Melissa en octubre de 2025.

Dayamí Reyes Silva, secretaria general del Buró Provincial del gremio, explicó que el reconocimiento responde a "la capacidad de respuesta de la institución tras el impacto del fenómeno meteorológico en el oriente del país, esfuerzo que hizo posible el restablecimiento de los servicios de vuelos nacionales e internacionales apenas tres días después del evento".

El huracán Melissa, de categoría 3, tocó tierra el 29 de octubre de 2025 con vientos sostenidos de hasta 195 km/h y afectó a más de 140,000 personas solo en la provincia de Holguín.

Sin embargo, un día antes de la ceremonia de premiación, Angélica Peña publicó en Facebook que la maleta de su madre había sido saqueada en ese aeropuerto: le sustrajeron dos perfumes cubanos, cuatro cajas de cigarros gruesos y un sobre con documentos de propiedad de vivienda.

La maleta llegó más liviana de lo habitual y con el cierre con señales de manipulación.

"Evidentemente, la persona que abrió la maleta pensó que había dinero dentro, y si lo hubiera habido, también se lo roban", escribió Peña.

La denuncia no se quedó en el hecho concreto. "Da mucha impotencia que estas cosas queden así, sin consecuencias. ¿Cuántas personas más estarán pasando por lo mismo?", cuestionó.

El contraste entre el reconocimiento oficial y la denuncia ciudadana ilustra la brecha entre el discurso institucional del régimen y la realidad que enfrentan los viajeros en los aeropuertos cubanos.

El robo de equipaje en terminales aéreas de la Isla es un problema recurrente y documentado. En marzo de 2025, el equipaje de una anciana llegó desde Miami dos días tarde, abierto y saqueado de medicamentos, al aeropuerto José Martí de La Habana. Casos similares han sido reportados también en el aeropuerto Abel Santamaría de Santa Clara.

En ninguno de esos casos se conocieron resultados de investigaciones ni sanciones contra los responsables.

Angélica Peña cerró su publicación con una advertencia directa: "Por favor, a todas las personas que viajan a Cuba: tengan muchísimo cuidado con sus pertenencias, especialmente al momento de enviar equipaje. No se puede seguir normalizando este tipo de situaciones".