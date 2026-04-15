Sandro Castro pide cambios profundos en Cuba: "Tiene que haber mercado libre"

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Sandro Castro afirmó en una Cuba necesita mercado libre, menos burocracia y un poco más de democracia, en unas declaraciones que contrastan abiertamente con el estilo de vida privilegiado que lleva como miembro de la élite castrista.

En entrevista con la cadena NBC, socia de Telemundo, el nieto de Fidel Castro que acumula más de 150,000 seguidores en Instagram, se pronunció a favor de una transición capitalista: "Sí lo apoyaría, yo y muchísimas personas también. Porque en Cuba hay un gran sector privado", declaró.

Y fue más lejos: "Sí tiene que haber mercado libre para poder crecer con más velocidad".

Sandro también apuntó hacia la gestión interna del régimen, en un giro que resulta llamativo viniendo de un descendiente directo de quien instauró el sistema que hoy critica. "Aquí tenemos a veces un bloqueo interno mentalmente que nos perjudica muchísimo. Casi nos perjudica tanto como el bloqueo externo de los Estados Unidos", aseguró, equiparando así las fallas estructurales del régimen con el embargo estadounidense.

Acerca del colapso energético, señaló que "verdaderamente tenemos muchísima dificultad con la electricidad, prácticamente hay apagones hasta de 10, 20 horas en algunos días". Y reclamó "no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de mentalidad", con "menos burocracia" y apertura económica.

Sin embargo, el discurso de ciudadano común que construye Sandro choca frontalmente con su realidad. Mientras asegura vivir en "un apartamento de un solo cuarto muy modesto" y tener "un solo coche", es propietario del Bar EFE en la calle 23 y F del Vedado, cuya instalación le costó 50,000 dólares -el equivalente a décadas de salario promedio cubano, que ronda los 20 dólares mensuales-.

El local cobra una cuota de entrada de 1,000 pesos y exige un consumo mínimo por mesa de 15,000 pesos, más de dos salarios promedio.

Sandro reside además en el barrio habanero de Kohly, históricamente reservado para militares y agentes de inteligencia. Durante su entrevista con CNN el 30 de marzo, grabada en pleno apagón, utilizó un generador eléctrico propio, sirvió cervezas frías y lució gafas de sol de diseñador, mientras millones de cubanos soportaban el mismo corte sin ningún recurso.

Idalmis Menéndez, exnuera de Fidel Castro, fue directa al responderle: "Sí tienes privilegios, Sandro, porque naciste en el corazón del poder", recordando que creció en el complejo de Punto Cero rodeado de comodidades inaccesibles para la inmensa mayoría de los cubanos, incluso durante el Período Especial.

En la misma entrevista con NBC, Sandro marcó distancia de su abuelo con una frase que elude cualquier responsabilidad histórica: "Eran tiempos diferentes, momentos de la historia diferentes, generaciones diferentes. Lo que él hizo en su momento ya se hizo".

Invitó al exilio cubano a regresar e invertir y cuestionó el estilo comunicativo del presidente estadounidense: "La administración de Trump confunde. Él dice una cosa hoy y dentro de una semana vuelve a decir otra cosa. Cuesta seguirle". Aunque respaldó su política de eliminar restricciones al sector privado cubano.

El profesor luso-cubano Rodolfo Bendoyro analizó en CNN Portugal que el caso de Sandro evidencia la hipocresía de una élite que predica igualdad mientras vive en la opulencia, en un país donde el salario promedio no llega a los 20 dólares mensuales.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente protagonismo mediático de la llamada "nueva camada Castro": el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", se reunió con el equipo del secretario de Estado Marco Rubio en San Cristóbal y Nieves a finales de febrero, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible reposicionamiento de la familia en un escenario de transición.