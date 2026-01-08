Carlos Giménez afirma que “los días del régimen cubano de colonizar Venezuela y oprimir a su gente se han terminado”

Vídeos relacionados:

El congresista republicano por Florida Carlos Giménez compartió este jueves en su cuenta de X una declaración contundente sobre el futuro del régimen cubano en el contexto de los recientes acontecimientos en Venezuela.

Al replicar una publicación de la cuenta OSINTdefender, que mostraba el movimiento de un avión Ilyushin Il-96-300 de la aerolínea estatal Cubana de Aviación frente a la costa venezolana —probablemente a la espera de permiso para aterrizar en Caracas antes de regresar a a la isla— Giménez añadió un mensaje enfático: “Déjenme ser claro: ¡los días del régimen cubano de colonizar #Venezuela y oprimir a su pueblo han terminado!”

El comentario se da en un momento de alta tensión política y geopolítica en la región, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcoterrorismo.

Giménez, considerado una de las voces más firmes del ala conservadora del Congreso estadounidense en asuntos hemisféricos, ha sostenido en diversas ocasiones que la influencia de los regímenes autoritarios en América Latina, incluido el cubano, debe ser confrontada como parte de la política exterior de Washington.

La publicación del legislador alimenta la narrativa de que los recientes cambios en el poder venezolano, y la aparente reconfiguración del mapa político en la región, podrían debilitar la presencia histórica de La Habana en Caracas, donde Cuba ha tenido un rol político, militar y económico durante décadas.

El post de Giménez se suma a una creciente corriente de declaraciones de políticos estadounidenses que interpretan el derrumbe del chavismo como un punto de inflexión para otros gobiernos aliados, con particular atención sobre el futuro del régimen en Cuba.