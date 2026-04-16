Ministro de Exteriores chino insta a Irán a restaurar la navegación normal en el Estrecho de Ormuz

Vídeos relacionados:

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, llamó por teléfono este miércoles a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para instarlo a restaurar la "navegación normal" en el Estrecho de Ormuz, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de China.

La llamada se produce cuando el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán y acordado el 8 de abril, está próximo a vencer alrededor del 21 de abril sin que se haya alcanzado un acuerdo permanente.

Wang subrayó que, si bien la soberanía y seguridad de Irán en el estrecho deben ser respetadas y salvaguardadas, la libertad y seguridad de la navegación también deben estar garantizadas.

El canciller chino añadió que existe un amplio interés internacional en restaurar la navegación normal por esa vía marítima y que China está dispuesta a continuar sus esfuerzos para aliviar las tensiones y promover la mejora de las relaciones entre los países de la región.

Wang caracterizó la situación actual como una etapa que ha "alcanzado un momento crítico de transición entre el conflicto y la paz, con una ventana de paz abriéndose".

Por su parte, Araghchi informó a Wang sobre los avances en las negociaciones con Washington y señaló que Irán está dispuesto a continuar buscando una solución racional y práctica a través de conversaciones pacíficas. Teherán también solicitó a Pekín que desempeñe un papel positivo en la promoción de la paz.

Irán cerró el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo de 2026, en represalia a la Operación Epic Fury lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra instalaciones nucleares iraníes. El cierre afectó el 20% del petróleo mundial y disparó el precio del crudo Brent de 67 a 126 dólares por barril.

Aunque el alto el fuego exigía la reapertura del estrecho, Irán ha mantenido controles en la zona y cobrado peajes superiores a un millón de dólares por buque, sin liberar plenamente el tránsito.

El 11 de abril, fuerzas estadounidenses iniciaron operaciones para limpiar el estrecho, y el 13 de abril Washington puso en marcha un bloqueo selectivo dirigido únicamente a puertos iraníes, permitiendo el paso a otros buques.

La llamada de Wang Yi se enmarca en una ofensiva diplomática más amplia de Pekín: el mismo miércoles, el presidente Xi Jinping presentó una propuesta de cuatro puntos para la paz y estabilidad en Oriente Medio durante una reunión con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Los cuatro puntos incluyen coexistencia pacífica, respeto a la soberanía nacional, primacía del derecho internacional y equilibrio entre desarrollo y seguridad.

China y Pakistán ya habían presentado el 31 de marzo una iniciativa conjunta de cinco puntos para el cese inmediato de hostilidades y la entrega de ayuda humanitaria, consolidando el papel de Pekín como mediador activo en el conflicto.

Con el alto el fuego a punto de vencer y sin extensión acordada, la presión diplomática china busca evitar una nueva escalada en una de las vías marítimas más estratégicas del mundo, por la que transita diariamente cerca de un tercio del comercio mundial de petróleo.