Régimen cubano debate sobre "resultados" en energía y le llueven las críticas por los apagones

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La Presidencia de Cuba publicó en redes sociales un encuentro encabezado por Miguel Díaz-Canel con científicos y expertos para debatir los "resultados" del trabajo entre universidades y el Ministerio de Energía y Minas, y la reacción ciudadana no se hizo esperar: una avalancha de críticas e incredulidad inundó los comentarios.
El encuentro reunió a integrantes del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética, organismo creado en 2019 para coordinar proyectos de biogás, biomasa forestal y otras fuentes alternativas con el ministerio del ramo.
Uno de los comentarios más repetidos fue, precisamente, la incredulidad ante ese término. "¿Qué resultados?", cuestionaron varios usuarios, mientras otros insistían: "Me pueden decir cuáles son los resultados que se ven" o simplemente "¿Resultados??".
Buena parte de las reacciones se concentró en denunciar el exceso de reuniones frente a la ausencia de soluciones reales. "Es reunión tras reunión y cada día peor la situación", escribió un internauta.
Otro comentó: "Reunión tras reunión para no resolver la situación que vive el pueblo", mientras no faltaron mensajes más tajantes como "Reuniones y más reuniones y CERO RESULTADOS".
También hubo críticas a la desconexión entre estos encuentros y la vida diaria: "Muchas reuniones, mucho debate, pero ¿dónde están los resultados?".
Otros comentarios pusieron el foco en alternativas energéticas que, a juicio de los usuarios, han sido ignoradas durante años. "¿Por qué no exploramos la energía de las corrientes marinas?", planteó uno, aludiendo al potencial de una isla rodeada de mar.
En la misma línea, se cuestionó que no se hable de fuentes como la energía mareomotriz o undimotriz, y hubo quienes recordaron que ya existen propuestas académicas sin aplicar: "Ahora hace falta que introduzcan las innovaciones y resuelvan los problemas que venimos arrastrando desde hace rato".
El malestar también quedó reflejado en testimonios directos sobre los apagones. "Pongan la corriente, por favor", reclamó un usuario, mientras otros denunciaban situaciones más críticas: "Llevamos 14 horas en apagón en 24 horas".
Ese contraste entre el discurso oficial sobre "resultados" y la experiencia cotidiana de los cubanos terminó dominando la conversación, marcada por la frustración y el rechazo a lo que muchos consideran más promesas sin impacto real.
La realidad que respalda esa frustración es contundente: este miércoles, el Sistema Eléctrico Nacional estimó una disponibilidad de poco más de 1,200 MW frente a una demanda máxima de 3,000 MW. El país ha sufrido varios colapsos totales del sistema desde octubre de 2024, incluyendo uno el 16 de marzo que duró casi 30 horas.
Los proyectos de biogás y biomasa forestal presentados en el encuentro llevan más de dos décadas siendo anunciados sin resultados concretos, y fuentes independientes estiman que se necesitarían 8,000 millones de dólares para cubrir el 93.4% de la demanda eléctrica con renovables, una cifra inalcanzable dada la crisis económica actual.
El propio Díaz-Canel reconoció en febrero que el gobierno decidió "poner más energía en la economía, aunque sea a costa de afectar a la población", una admisión que resume la política energética del régimen frente a los millones de cubanos que padecen apagones de hasta 22 horas diarias.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los "resultados" en el sector energético que el régimen cubano está debatiendo?
No hay resultados concretos visibles en el sector energético cubano, a pesar de las reuniones y debates oficiales sobre energías renovables. La ciudadanía expresa incredulidad y frustración por la falta de mejoras reales, ya que continúan los apagones prolongados y el déficit de generación eléctrica.
¿Por qué la población cubana critica las reuniones del gobierno sobre energía?
La población critica las reuniones del gobierno sobre energía porque consideran que son solo discursos y promesas sin soluciones reales. A pesar de los debates sobre energías renovables y proyectos presentados, la gente sigue sufriendo apagones y no ve mejoras en su vida diaria.
¿Qué alternativas energéticas ha ignorado el régimen cubano según los ciudadanos?
Los ciudadanos han señalado que el régimen cubano ha ignorado alternativas como la energía mareomotriz y undimotriz, a pesar del potencial que tiene el país al estar rodeado de mar. También critican la falta de implementación de propuestas académicas existentes.
¿Es viable la biomasa forestal como solución a la crisis energética en Cuba?
Aunque el gobierno cubano insiste en la biomasa forestal como una solución, su viabilidad es cuestionable debido a problemas históricos de financiamiento y ejecución. Además, los proyectos de biomasa no han tenido un impacto significativo en el sistema eléctrico nacional.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética afecta gravemente la vida diaria en Cuba, con apagones prolongados de hasta 30 horas que interrumpen servicios esenciales como el abasto de agua, las comunicaciones, la atención médica y la educación. La población sufre una creciente sensación de abandono por parte del gobierno.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.