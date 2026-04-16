Régimen cubano debate sobre "resultados" en energía y le llueven las críticas por los apagones

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La Presidencia de Cuba publicó en redes sociales un encuentro encabezado por Miguel Díaz-Canel con científicos y expertos para debatir los "resultados" del trabajo entre universidades y el Ministerio de Energía y Minas, y la reacción ciudadana no se hizo esperar: una avalancha de críticas e incredulidad inundó los comentarios.

El encuentro reunió a integrantes del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética, organismo creado en 2019 para coordinar proyectos de biogás, biomasa forestal y otras fuentes alternativas con el ministerio del ramo.

Uno de los comentarios más repetidos fue, precisamente, la incredulidad ante ese término. "¿Qué resultados?", cuestionaron varios usuarios, mientras otros insistían: "Me pueden decir cuáles son los resultados que se ven" o simplemente "¿Resultados??".

Buena parte de las reacciones se concentró en denunciar el exceso de reuniones frente a la ausencia de soluciones reales. "Es reunión tras reunión y cada día peor la situación", escribió un internauta.

Otro comentó: "Reunión tras reunión para no resolver la situación que vive el pueblo", mientras no faltaron mensajes más tajantes como "Reuniones y más reuniones y CERO RESULTADOS".

También hubo críticas a la desconexión entre estos encuentros y la vida diaria: "Muchas reuniones, mucho debate, pero ¿dónde están los resultados?".

Otros comentarios pusieron el foco en alternativas energéticas que, a juicio de los usuarios, han sido ignoradas durante años. "¿Por qué no exploramos la energía de las corrientes marinas?", planteó uno, aludiendo al potencial de una isla rodeada de mar.

En la misma línea, se cuestionó que no se hable de fuentes como la energía mareomotriz o undimotriz, y hubo quienes recordaron que ya existen propuestas académicas sin aplicar: "Ahora hace falta que introduzcan las innovaciones y resuelvan los problemas que venimos arrastrando desde hace rato".

El malestar también quedó reflejado en testimonios directos sobre los apagones. "Pongan la corriente, por favor", reclamó un usuario, mientras otros denunciaban situaciones más críticas: "Llevamos 14 horas en apagón en 24 horas".

Ese contraste entre el discurso oficial sobre "resultados" y la experiencia cotidiana de los cubanos terminó dominando la conversación, marcada por la frustración y el rechazo a lo que muchos consideran más promesas sin impacto real.

La realidad que respalda esa frustración es contundente: este miércoles, el Sistema Eléctrico Nacional estimó una disponibilidad de poco más de 1,200 MW frente a una demanda máxima de 3,000 MW. El país ha sufrido varios colapsos totales del sistema desde octubre de 2024, incluyendo uno el 16 de marzo que duró casi 30 horas.

Los proyectos de biogás y biomasa forestal presentados en el encuentro llevan más de dos décadas siendo anunciados sin resultados concretos, y fuentes independientes estiman que se necesitarían 8,000 millones de dólares para cubrir el 93.4% de la demanda eléctrica con renovables, una cifra inalcanzable dada la crisis económica actual.

El propio Díaz-Canel reconoció en febrero que el gobierno decidió "poner más energía en la economía, aunque sea a costa de afectar a la población", una admisión que resume la política energética del régimen frente a los millones de cubanos que padecen apagones de hasta 22 horas diarias.