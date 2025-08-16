María Elvira Salazar critica a Lula da Silva por su “admiración” a la dictadura cubana

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar reaccionó este viernes a las recientes declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien instó a Estados Unidos a levantar el embargo contra Cuba y a “dejar vivir su vida” a los cubanos.

En un mensaje publicado en la red social X, la legisladora republicana aseguró que el discurso del mandatario brasileño no está dirigido al pueblo de la isla, sino a quienes gobiernan desde hace más de seis décadas.

“Eso es exactamente lo que queremos: que el pueblo cubano viva en libertad y elija a su propio presidente. Pero sabemos que Lula se refiere a la élite castrista y a los represores del régimen”, escribió Salazar, quien representa al distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La congresista añadió que “cada día es más evidente la profunda admiración de Lula por la dictadura cubana y sus verdaderas intenciones de convertir a Brasil en otra Cuba: sin libertad de expresión, encarcelando a los disidentes políticos y aplastando cualquier voz opositora”.

En su publicación, Salazar compartió la cobertura de CiberCuba sobre las declaraciones de Lula, en las que este pidió a Washington aceptar que “perdió la guerra” y permitir a los cubanos “vivir en paz”.

Las palabras del mandatario brasileño se produjeron tras la decisión del Departamento de Estado de revocar las visas de dos funcionarios de su país vinculados al programa Mais Médicos, calificado por Estados Unidos como una forma de “exportación de mano de obra coercitiva”.

Lo más leído hoy:

La representante republicana recalcó que nunca apoyará a quienes sostienen al régimen cubano. “Nunca estaremos del lado de los carceleros; siempre estaremos del lado de los encarcelados y del derecho innegociable del pueblo cubano a ser libre”, afirmó.

Las palabras de Lula han generado múltiples reacciones, tanto en la arena política como entre ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla. Para muchos, su discurso ignora la represión sistemática, la falta de libertades y la crisis económica que enfrenta la población.

Usuarios en redes sociales han recordado que, lejos de disfrutar de la vida que Lula menciona, millones de cubanos sobreviven entre apagones, escasez de alimentos y falta de medicinas, mientras una élite mantiene privilegios y controla todos los resortes del poder.

Salazar, una de las voces más críticas del régimen de La Habana en el Congreso estadounidense, reiteró su compromiso con los derechos humanos en Cuba y el respaldo a quienes buscan un cambio democrático.

Su respuesta se suma a una ola de indignación internacional por lo que muchos califican como una defensa abierta de Lula a un sistema que ha privado de libertades a generaciones enteras.