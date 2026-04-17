Entre fe y necesidad: reparten alimentos a ancianos y personas vulnerables en Ciego de Ávila

Iglesia en Ciego de Ávila reparte comida a necesitados en medio de la crisis

Vídeos relacionados:

La Iglesia Episcopal "San Lucas" de Ciego de Ávila repartió esta semana 46 comidas a ancianos y personas en situación de necesidad, en dos entregas realizadas el martes y el jueves, según publicó en Facebook su rector, Roberto Faya Amaro.

En la primera entrega, el martes, se distribuyeron 28 raciones. "28 pequeñitos de Dios a los que su Padre Celestial abraza con el alimento, con su Misericordia y su Amor. Gracias y bendiciones a todos los hombres y mujeres, hermanos de hermoso corazón, que nos apoyan de tantas maneras para desarrollar este Ministerio de Amor de la Iglesia Episcopal. Usa nuestras manos y corazones, Señor!!!"

Durante la segunda, Faya agradeció a las personas donantes "de gran corazón" y también mencionó el Pastor Emigdio "por su colaboración y apoyo incondicional".

Este tipo de iniciativas cobra especial relevancia en una provincia donde la crisis alimentaria golpea con fuerza a los sectores más vulnerables.

En Ciego de Ávila, la carne por libreta solo llega a menores de seis años, dejando a adultos mayores y otras personas sin acceso a proteínas básicas.

La situación de los ancianos en Cuba es especialmente crítica.

Según datos recientes, el 99% de los jubilados cubanos afirma que su pensión no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, lo que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.

La precariedad se extiende también a los más jóvenes. En la misma provincia se han documentado casos de niños hurgando en la basura en busca de alimento, una imagen que refleja el deterioro del tejido social en la isla.

Ante este panorama, el gobierno cubano admitió en marzo de 2026 no tener recursos para atender a las personas vulnerables, dejando un vacío que organizaciones religiosas y humanitarias intentan llenar con sus propios medios.

En ese contexto, las iglesias han asumido un papel cada vez más protagónico en la asistencia social.

Cáritas distribuye ayuda humanitaria a hasta 24,000 personas en todo el país, mientras que las congregaciones protestantes también ofrecen alimentos y agua purificada a comunidades en situación de necesidad.