Entre fe y necesidad: reparten alimentos a ancianos y personas vulnerables en Ciego de Ávila

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La Iglesia Episcopal "San Lucas" de Ciego de Ávila repartió esta semana 46 comidas a ancianos y personas en situación de necesidad, en dos entregas realizadas el martes y el jueves, según publicó en Facebook su rector, Roberto Faya Amaro.
En la primera entrega, el martes, se distribuyeron 28 raciones. "28 pequeñitos de Dios a los que su Padre Celestial abraza con el alimento, con su Misericordia y su Amor. Gracias y bendiciones a todos los hombres y mujeres, hermanos de hermoso corazón, que nos apoyan de tantas maneras para desarrollar este Ministerio de Amor de la Iglesia Episcopal. Usa nuestras manos y corazones, Señor!!!"
Durante la segunda, Faya agradeció a las personas donantes "de gran corazón" y también mencionó el Pastor Emigdio "por su colaboración y apoyo incondicional".
Este tipo de iniciativas cobra especial relevancia en una provincia donde la crisis alimentaria golpea con fuerza a los sectores más vulnerables.
En Ciego de Ávila, la carne por libreta solo llega a menores de seis años, dejando a adultos mayores y otras personas sin acceso a proteínas básicas.
La situación de los ancianos en Cuba es especialmente crítica.
Según datos recientes, el 99% de los jubilados cubanos afirma que su pensión no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, lo que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
La precariedad se extiende también a los más jóvenes. En la misma provincia se han documentado casos de niños hurgando en la basura en busca de alimento, una imagen que refleja el deterioro del tejido social en la isla.
Ante este panorama, el gobierno cubano admitió en marzo de 2026 no tener recursos para atender a las personas vulnerables, dejando un vacío que organizaciones religiosas y humanitarias intentan llenar con sus propios medios.
En ese contexto, las iglesias han asumido un papel cada vez más protagónico en la asistencia social.
Cáritas distribuye ayuda humanitaria a hasta 24,000 personas en todo el país, mientras que las congregaciones protestantes también ofrecen alimentos y agua purificada a comunidades en situación de necesidad.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y la asistencia social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué papel juegan las iglesias en la asistencia social en Cuba?
Las iglesias han asumido un papel protagónico en la asistencia social en Cuba, ofreciendo alimentos, agua purificada y otros recursos a comunidades vulnerables, sustituyendo en muchos casos la falta de acción del Estado. Cáritas, por ejemplo, distribuye ayuda humanitaria a miles de personas en todo el país.
¿Cuál es la situación actual de los ancianos en Cuba?
La situación de los ancianos en Cuba es crítica, ya que el 99% de los jubilados afirma que su pensión no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. En provincias como Ciego de Ávila, los adultos mayores no tienen acceso a proteínas básicas, lo que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria a los niños en Cuba?
La crisis alimentaria en Cuba afecta gravemente a los niños, con casos documentados de menores buscando alimento en la basura. Esta situación refleja el deterioro social en la isla y la incapacidad del Estado para garantizar la alimentación básica de las familias.
¿Qué acciones se están tomando para ayudar a las personas vulnerables en Ciego de Ávila?
En Ciego de Ávila, la Iglesia Episcopal "San Lucas" ha distribuido comidas a ancianos y personas en situación de necesidad como parte de sus iniciativas de asistencia social. Esta ayuda es crucial en una provincia donde la crisis alimentaria afecta gravemente a los sectores más vulnerables.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.