Ulises Toirac critica actos del gobierno cubano en apoyo a otros países: “La candela es aquí”

El popular humorista Ulises Toirac cuestionó este viernes que el gobierno convoque actos de respaldo a causas internacionales —como Venezuela o Palestina— mientras persisten graves carencias dentro del país, y remarcó que la prioridad debe ser atender la “policrisis” nacional: “La candela es aquí”, escribió.
En un poderoso post de Facebook, Toirac sostiene que la situación interna parece dar “el chance para movilizar manifestaciones de respaldo a… lo que sea que se respalde fuera de Cuba”, incluso en jornada laboral, cuando “los problemas […] no son tan acuciantes (sobre todo los económicos) como para no gastar y convocar”.
Critica el estatismo y la falta de medidas “valientes” y de emergencia para enfrentar la debacle económica, y pide una movilización “mucho más gigantesca, proactiva, objetiva y valiente” por solucionar la crisis del país.
El comediante afirmó que “la gente se está muriendo (literalmente) por falta de higiene, de comida, de salud, de estabilidad sicológica”, y que la precariedad de los apagones agrava ese cuadro, mientras “todo puede esperar” menos la respuesta a la crisis. Añadió que, en los actos, “uno [asiste] en buena parte por miedo”.
Para Toirac, si “Venezuela y Palestina están corriendo graves riesgos, Cuba también”, y citó una máxima martiana sobre la necesidad de prosperidad para ejercer la bondad, como base para exigir que se priorice la solución a los problemas internos antes que “mirar afuera” o escamotear su importancia.
El humorista subrayó que no llama a “manifestaciones de protestas populares generales en la calle”, sino a colocar en primer lugar a “nuestra nación, nuestra economía, nuestros ciudadanos, nuestra supervivencia como Nación”. “Basta de mirar afuera… ‘La candela es aquí’”, concluyó.
Sus declaraciones se producen luego de que este viernes el régimen cubano convocara a un acto donde lanzó una advertencia directa a Estados Unidos en medio del aumento de tensiones en el Caribe, luego del despliegue de bombarderos estadounidenses B-52 frente a las costas de Venezuela.
En un acto masivo celebrado en La Habana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel reafirmó su alianza con el chavismo y declaró que “quien se mete con Venezuela, se mete con Cuba”.
Según reportó la Presidencia de Cuba en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter), más de 50 mil personas se congregaron en la Avenida de los Presidentes, en el Vedado capitalino, frente a la estatua de Simón Bolívar, para expresar “solidaridad con la patria de Chávez” y “rechazar la militarización del Caribe por parte del gobierno estadounidense”.
Sin embargo, mientras el gobierno de La Habana promete “solidaridad con el pueblo venezolano”, millones de cubanos siguen sobreviviendo en la oscuridad, con hospitales colapsados, sin agua potable y con la esperanza, cada vez más lejana, de que el poder regrese a manos de quienes realmente lo necesitan: los ciudadanos.
Preguntas frecuentes sobre las críticas de Ulises Toirac al gobierno cubano
¿Por qué Ulises Toirac critica los actos de apoyo del gobierno cubano a otros países?
Ulises Toirac critica que el gobierno cubano convoque actos de apoyo a causas internacionales mientras persisten graves problemas internos, como la crisis económica, la falta de higiene, de comida y de salud. El humorista considera que la prioridad debería ser resolver la crisis nacional, señalando que "la candela es aquí".
¿Cuál es la situación actual de la crisis económica en Cuba según Ulises Toirac?
Ulises Toirac describe la crisis económica en Cuba como un colapso irreversible sin perspectivas de recuperación. El humorista critica la centralización, la estatización, y las políticas económicas obsoletas que no permiten el desarrollo del país, afirmando que el sistema actual es insostenible y requiere cambios estructurales drásticos.
¿Qué propone Ulises Toirac para mejorar la situación en Cuba?
Ulises Toirac propone poner en primer lugar a la nación, la economía y los ciudadanos cubanos, antes que mirar hacia afuera. Aboga por medidas valientes y transformaciones profundas en el sistema económico y social del país para evitar un colapso definitivo.
¿Cómo afecta la crisis energética a los cubanos según Ulises Toirac?
La crisis energética en Cuba, reflejada en apagones prolongados, afecta gravemente a la población. Ulises Toirac señala que los apagones no solo son una cuestión técnica, sino que agravan problemas como la pérdida de alimentos por falta de refrigeración y afectan la salud mental y física de los ciudadanos, quienes viven en un estado continuo de estrés y precariedad.
