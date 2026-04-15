Petro anuncia que Colombia enviará paneles solares a Cuba

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El presidente colombiano Gustavo Petro anunció este miércoles que Colombia se alista a la primera entrega de paneles solares a Cuba, en un mensaje publicado en su cuenta de X en el que reposteó una publicación del embajador chino en la isla sobre la instalación de sistemas fotovoltaicos en policlínicos cubanos.

Petro citó un tuit del diplomático chino Hua Xin, quien el pasado lunes compartió imágenes de sistemas fotovoltaicos donados por China ya instalados en centros de salud y otros edificios vitales de varias provincias cubanas.

El embajador Hua Xin había descrito la instalación como una respuesta al cerco energético de EE.UU. contra Cuba, enmarcando la cooperación china dentro de una narrativa de solidaridad frente a las sanciones estadounidenses, narrativa que Petro adoptó al repostear el mensaje.

Según Prensa Latina, el pasado martes partió desde el Comando Aéreo de Transporte Militar de Colombia un avión hacia Cuba con una carga que incluía paneles solares, medicamentos, insumos médicos y alimentos, recolectados por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, organizaciones políticas y sociales colombianas, gremios sindicales y el propio gobierno colombiano.

El anuncio llega en medio de la peor crisis energética de la historia reciente de Cuba, cuyo Sistema Eléctrico Nacional colapsó totalmente el 22 de marzo, cuando más del 90% de La Habana quedó sin electricidad.

El déficit máximo de generación alcanzó 1,945 MW el primero de abril, equivalente al 55% del territorio nacional sin electricidad de forma simultánea, y el pasado martes la disponibilidad del sistema era de apenas 1,180 MW frente a una demanda de 2,340 MW.

La crisis tiene raíces en décadas de falta de mantenimiento en las termoeléctricas, agravadas por la interrupción de los envíos de petróleo venezolano desde diciembre de 2025, el incendio en la refinería Nico López el 13 de febrero y la reducción de suministros de Rusia y México.

El gesto de Petro no es espontáneo: en febrero ya había propuesto públicamente un programa de energía solar para Cuba, invitando a Estados Unidos a cambiar su política hacia la isla y argumentando que Colombia podría fabricar paneles solares con sus recursos de sílice y cobre.

China, por su parte, es el principal aliado energético del régimen cubano en este contexto: donó cinco mil sistemas fotovoltaicos entregados formalmente en la Terminal de Contenedores de Mariel en noviembre de 2025, de los cuales 2,671 se destinan a centros vitales en los 168 municipios del país, incluyendo 556 policlínicos, 461 hogares de ancianos y 349 oficinas de la Unión Eléctrica, mientras que los restantes 2,329 van a viviendas rurales aisladas.

Además, China ha conectado 49 parques solares con una capacidad total de 120 MW y en enero de 2026 aprobó una ayuda emergente adicional de 80 millones de dólares para equipamiento eléctrico destinado a la isla.

Mientras los gobiernos aliados del régimen multiplican sus envíos de ayuda, la ONU enfrenta un déficit de financiamiento de 60 millones de los 94 millones de dólares requeridos para asistir a dos millones de personas en 63 municipios cubanos afectados por la crisis.