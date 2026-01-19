Alertan sobre nueva estafa en Cuba: falsa llamada de “teniente coronel” para pedir dinero por supuesta fianza

Vídeos relacionados:

Una nueva modalidad de estafa telefónica está circulando en Cuba y ha generado preocupación entre los ciudadanos.

Según múltiples denuncias, los estafadores llaman a sus víctimas presentándose como oficiales del Ministerio del Interior (MININT), la mayoría de las veces con el rango de “Teniente Coronel”.

El perfil vocero del régimen “De Pinar Soy” alertó en Facebook que, durante la conversación, aseguran que un familiar cercano del destinatario se encuentra detenido.

Además, argumentan que es necesario transferir de inmediato una suma considerable de dinero a una tarjeta para cubrir una “fianza de emergencia” o evitar una condena mayor.

Algunos cubanos, sorprendidos y desesperados por la supuesta detención de un familiar, ya habrían caído en la trampa.

Las autoridades han reiterado que el MININT no solicita dinero por teléfono ni gestiona pagos de fianzas mediante transferencias electrónicas.

Se recomienda mantener la calma ante llamadas de este tipo y verificar cualquier información directamente en estaciones policiales o dependencias oficiales.

“Recomendamos: Acercarse a las oficinas de la policía u otras de la propia institución evitando convertirse en víctima de una estafa”, recalcó el perfil vocero del régimen.