Alertan sobre nueva estafa en Cuba: falsa llamada de “teniente coronel” para pedir dinero por supuesta fianza

Vídeos relacionados:
Una nueva modalidad de estafa telefónica está circulando en Cuba y ha generado preocupación entre los ciudadanos.
Según múltiples denuncias, los estafadores llaman a sus víctimas presentándose como oficiales del Ministerio del Interior (MININT), la mayoría de las veces con el rango de “Teniente Coronel”.
El perfil vocero del régimen “De Pinar Soy” alertó en Facebook que, durante la conversación, aseguran que un familiar cercano del destinatario se encuentra detenido.
Además, argumentan que es necesario transferir de inmediato una suma considerable de dinero a una tarjeta para cubrir una “fianza de emergencia” o evitar una condena mayor.
Algunos cubanos, sorprendidos y desesperados por la supuesta detención de un familiar, ya habrían caído en la trampa.
Las autoridades han reiterado que el MININT no solicita dinero por teléfono ni gestiona pagos de fianzas mediante transferencias electrónicas.
Lo más leído hoy:
Se recomienda mantener la calma ante llamadas de este tipo y verificar cualquier información directamente en estaciones policiales o dependencias oficiales.
“Recomendamos: Acercarse a las oficinas de la policía u otras de la propia institución evitando convertirse en víctima de una estafa”, recalcó el perfil vocero del régimen.
Preguntas frecuentes sobre estafas telefónicas en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es la nueva estafa telefónica del "Teniente Coronel" en Cuba?
La estafa consiste en llamadas de personas que se hacen pasar por oficiales del MININT, con el rango de "Teniente Coronel", informando a las víctimas que un familiar está detenido y solicitando dinero para una fianza de emergencia. Las autoridades han advertido que el MININT no solicita dinero por teléfono ni gestiona pagos de fianzas mediante transferencias electrónicas.
¿Cómo se recomienda actuar ante una llamada sospechosa de esta naturaleza?
En caso de recibir una llamada sospechosa, se recomienda mantener la calma y verificar la información en estaciones policiales o dependencias oficiales antes de realizar cualquier transferencia de dinero. Es importante no proporcionar datos personales ni bancarios por teléfono.
¿Qué otras modalidades de estafa están ocurriendo en Cuba actualmente?
Además de la estafa del "Teniente Coronel", en Cuba se han reportado otros tipos de engaños como estafas relacionadas con envíos de paquetería falsos y phishing, donde los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas para obtener información personal y financiera de las víctimas.
¿Cuál es el contexto actual de las estafas y el tráfico de divisas en Cuba?
En un contexto de crisis económica y escasez de divisas oficiales en Cuba, las estafas y el tráfico de divisas se han incrementado. El régimen cubano ha intensificado investigaciones sobre esquemas ilícitos de tráfico de divisas, mientras que el uso de vías alternativas para el envío de remesas responde a la necesidad de muchos cubanos de obtener divisas fuera del control estatal.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.