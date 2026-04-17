Las colas que se repiten en toda Cuba: abuelos a la espera de su chequera

Imágenes de largas filas de ancianos frente a los bancos cubanos han circulado esta semana en redes sociales, como retrato de una realidad que se repite cada mes en toda la isla: los jubilados deben esperar horas —y en algunos casos días— para cobrar su pensión en efectivo.

Un video publicado por la página "Holguin MiciudadHoy" en Facebook muestra las inmensas colas que se forman casi todos los días frente a sucursales bancarias de esa ciudad oriental, y es apenas uno de los múltiples testimonios visuales que documentan este fenómeno en provincias como Camagüey, Matanzas, Santiago de Cuba y La Habana.

La situación más extrema se registró este miércoles en Camagüey, donde el periodista José L. Tan Estrada denunció que ancianos dormían en el portal del Banco de la Caridad —sucursal del Banco Popular de Ahorro, en Avenida Libertad— sobre sábanas, cartones y mantas deterioradas, para asegurarse un turno al día siguiente.

La reducción de horarios bancarios, agravada por los apagones que afectan esa provincia, obliga a los pensionados a pernoctar en las aceras frente a los bancos. En ocasiones, la policía ha tenido que intervenir para organizar las filas de ancianos.

En Cárdenas, Matanzas, decenas de jubilados se aglomeran bajo el sol o la lluvia sin asientos ni efectivo disponible. En Santiago de Cuba, ancianos duermen en calles cercanas a cajeros en la intersección de Enramada con Corona y Padre Pico, una situación que se agudizó desde agosto de 2024.

El trasfondo económico es devastador: tras el aumento de pensiones aprobado en septiembre de 2025, la pensión mínima quedó fijada en 3.056 pesos cubanos y la máxima en 4.000 pesos mensuales, equivalentes a menos de 10 dólares al cambio informal.

El 99% de los jubilados cubanos confirma que esas sumas no cubren sus necesidades básicas, según una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. El 79% de los mayores de 70 años no puede hacer tres comidas diarias, y el 90,7% trabaja informalmente tras jubilarse, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Cuba registra 1.774.310 jubilados según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, pero el Sistema de Atención a la Familia solo cubre a 67.000 personas, con un presupuesto de apenas unos 14.600 dólares para 2026, dejando a más de 1,7 millones de jubilados cubanos sin otra alternativa.