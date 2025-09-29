Más del 90 % de los cubanos se irían del país mañana mismo, según encuesta

Vídeos relacionados:

Una encuesta realizada por CiberCuba en Facebook dejó al descubierto la magnitud del deseo de emigrar entre los cubanos, cuando el 93 % de los participantes afirmó que se marcharía del país mañana mismo si tuviera la oportunidad. Solo un 5 % dijo que no lo haría y un 2 % aseguró que ya lo intentó.

En total, más de 4,400 personas participaron en la consulta, que desató un intenso debate con cientos de comentarios y reacciones. Muchos reflejan la desesperanza, el dolor por la separación familiar y la urgencia de escapar de una crisis que parece no tener fin.

Captura de Facebook/CiberCuba Noticias

“Mañana no, ahora mismo”, escribió un usuario, mientras otra cubana aseguró que saldría “sin pensarlo dos veces, con mis hijos y mi esposo, hasta Haití me sirve, no pido mucho. Solo salir de este infierno”. Otros reconocen que solo los detienen los vínculos familiares: “Ahora mismo me iría… mis padres son ancianos y enfermos, solo eso me detendría”.

También hubo quienes expresaron la esperanza de no tener que emigrar: “No me iría de mi Cuba, pero le pido a Dios todos los días que la libere para ser feliz y que regresen tantos que, como yo, nunca quisieron irse, pero lo tuvieron que hacer”, comentó un internauta.

La pobreza empuja la salida masiva

El resultado de la encuesta coincide con los últimos datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que revelan que el 89 % de los cubanos vive en condiciones de pobreza extrema y que el 78 % quiere emigrar o conoce a alguien con esa intención.

Apagones, crisis alimentaria, costo de la vida, bajos salarios y falta de medicamentos son las principales preocupaciones de la población, mientras apenas un 3 % menciona al embargo estadounidense como un problema. La mayoría, en cambio, señala al deterioro interno como la causa de la crisis.

El informe advierte que ocho de cada diez personas no logran cubrir sus necesidades básicas y que la inseguridad alimentaria golpea con más fuerza a los adultos mayores.

Un éxodo que vacía la isla

La desesperanza ya se refleja en las cifras oficiales, con más de 250,000 cubanos que emigraron en 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Estudios independientes elevan la cifra a más de medio millón de personas solo en ese año, lo que sitúa a Cuba entre los países con mayor ritmo de despoblación en el mundo.

El economista Juan Carlos Albizu-Campos compara esta reducción con la de países en guerra, mientras el envejecimiento poblacional y la baja natalidad agravan aún más el panorama.

La psicóloga cubana Roxanne Castellanos Cabrera ha advertido recientemente que detrás de cada salida hay una carga emocional profunda. “Hay mucha gente que se ha ido, cargando con montañas de culpa y sufrimiento”, explicó, al subrayar que la fractura familiar, con hijos, padres y abuelos separados por la migración, deja heridas difíciles de sanar.

La especialista señaló que la reunificación y el apoyo a distancia se han convertido en el sostén de miles de hogares, pero también en una evidencia de que, para muchos, Cuba dejó de ser proyecto de presente y futuro.

En medio de este contexto, los resultados de la encuesta de CiberCuba parecen menos una sorpresa y más un reflejo de lo que se vive a diario en las calles de la isla. Como resumió una usuaria en los comentarios: “Esa pregunta no se hace, si todos sabemos la respuesta”.

