Así celebró esta cubana el cumpleaños de su abuela en Cuba: "Queríamos comer algo diferente"

Una joven cubana documentó en TikTok cómo organizó un almuerzo especial para celebrar el cumpleaños de su abuela en Cuba, sorteando un apagón y el esfuerzo económico que implica poner una mesa digna en la isla.
La creadora de contenido @briana5254, conocida como Brianita_vlog, publicó el video este jueves y mostró paso a paso la preparación del festejo, desde madrugar para comprar los ingredientes hasta servir el plato final con la mesa decorada.
"Me levanté bien temprano para comprar la carne, que en este caso ya la íbamos a comprar cocinada porque queríamos comer algo diferente", explicó la joven en el video, donde también detalló el precio de la pierna de cerdo en los agromercados habaneros, uno de los gastos más significativos de la celebración.
El festejo no estuvo exento de contratiempos. Los apagones en Cuba pueden extenderse entre veinte y treinta horas, y esta celebración no fue la excepción, obligando a la familia a reorganizarse para sacar adelante el almuerzo a pesar de la falta de electricidad.
No es la primera vez que una cubana demuestra ingenio y determinación ante estas circunstancias. Recientemente, otra joven sacó adelante una cena de cumpleaños en pleno apagón, generando una ola de admiración en redes sociales.
Las celebraciones de abuelas cubanas han protagonizado varios momentos virales en los últimos meses. Desde una abuela de 104 años celebrando con mariachis hasta otra de 97 años bailando reparto, las familias cubanas encuentran la manera de honrar a sus mayores pese a las dificultades.
También conmovió a miles de usuarios la historia de una nieta que viajó de sorpresa a Cuba para el cumpleaños de sus abuelos, un gesto que resume el vínculo profundo que muchas familias cubanas mantienen a pesar de la distancia y las adversidades.
Preguntas frecuentes sobre las celebraciones en Cuba en medio de apagones
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se las ingenian los cubanos para celebrar cumpleaños en medio de apagones?
Los cubanos utilizan su ingenio y determinación para celebrar cumpleaños incluso en condiciones adversas. A menudo, las familias se reorganizan para cocinar con métodos alternativos como el carbón o los fogones portátiles, y ajustan sus horarios para aprovechar las horas de electricidad. Las celebraciones se convierten en un esfuerzo colectivo donde cada miembro de la familia aporta algo para hacer posible el festejo.
¿Qué desafíos enfrentan las familias cubanas al organizar eventos especiales?
Las familias cubanas enfrentan desafíos como apagones prolongados y escasez de alimentos al organizar eventos especiales. Estos problemas implican un esfuerzo adicional para conseguir ingredientes y preparar alimentos. Además, la crisis económica limita el acceso a productos básicos, lo que obliga a las familias a ser creativas y a menudo depender de remesas del extranjero para poder celebrar.
¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba las actividades cotidianas?
La crisis energética en Cuba afecta significativamente las actividades cotidianas al causar apagones prolongados que complican tareas diarias como cocinar y conservar alimentos. Las familias deben adaptarse utilizando métodos alternativos como el carbón para cocinar y reorganizando su día a día para aprovechar las pocas horas de electricidad disponibles.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la vida de los cubanos durante los apagones?
Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para los cubanos durante los apagones, permitiéndoles compartir experiencias, obtener apoyo y mostrar su ingenio para superar las adversidades. A través de plataformas como TikTok, los cubanos documentan su vida diaria, lo que genera empatía y solidaridad tanto dentro como fuera de la isla.
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