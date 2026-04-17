Así celebró esta cubana el cumpleaños de su abuela en Cuba: "Queríamos comer algo diferente"

Una joven cubana documentó en TikTok cómo organizó un almuerzo especial para celebrar el cumpleaños de su abuela en Cuba, sorteando un apagón y el esfuerzo económico que implica poner una mesa digna en la isla.

La creadora de contenido @briana5254, conocida como Brianita_vlog, publicó el video este jueves y mostró paso a paso la preparación del festejo, desde madrugar para comprar los ingredientes hasta servir el plato final con la mesa decorada.

"Me levanté bien temprano para comprar la carne, que en este caso ya la íbamos a comprar cocinada porque queríamos comer algo diferente", explicó la joven en el video, donde también detalló el precio de la pierna de cerdo en los agromercados habaneros, uno de los gastos más significativos de la celebración.

El festejo no estuvo exento de contratiempos. Los apagones en Cuba pueden extenderse entre veinte y treinta horas, y esta celebración no fue la excepción, obligando a la familia a reorganizarse para sacar adelante el almuerzo a pesar de la falta de electricidad.

No es la primera vez que una cubana demuestra ingenio y determinación ante estas circunstancias. Recientemente, otra joven sacó adelante una cena de cumpleaños en pleno apagón, generando una ola de admiración en redes sociales.

Las celebraciones de abuelas cubanas han protagonizado varios momentos virales en los últimos meses. Desde una abuela de 104 años celebrando con mariachis hasta otra de 97 años bailando reparto, las familias cubanas encuentran la manera de honrar a sus mayores pese a las dificultades.

También conmovió a miles de usuarios la historia de una nieta que viajó de sorpresa a Cuba para el cumpleaños de sus abuelos, un gesto que resume el vínculo profundo que muchas familias cubanas mantienen a pesar de la distancia y las adversidades.