Trump afirma que pronto vendrá el cambio que los cubanos esperan hace años

El presidente Donald Trump prometió ante miles de seguidores en un mitin de Turning Point USA celebrado en Arizona, que muy pronto la gran fortaleza del ejército estadounidense traerá un nuevo amanecer para Cuba, describiendo ese momento como algo que lleva 70 años en espera.

"Muy pronto, esta gran fortaleza también traerá un día que lleva 70 años en espera. Se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarlos con Cuba", declaró.

El mandatario apeló directamente a la comunidad cubanoamericana, a la que describió como personas "brutalmente tratadas, cuyas familias fueron asesinadas y brutalizadas", y cerró con una advertencia cargada de simbolismo: "Y ahora, miren lo que pasa".

La declaración de ayer no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de señalamientos presidenciales cada vez más explícitos sobre Cuba.

El pasado 16 de marzo, Trump afirmó desde la Casa Blanca: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba". El 27 de marzo, en Miami Beach, dijo entre risas: Cuba es la siguiente, pero finjan que no lo hubiera dicho.

El pasado martes, apenas dos días antes del mitin de Phoenix, señaló: "Puede que nos detengamos en Cuba después de que terminemos con esto", en referencia al conflicto con Irán.

En paralelo, el mismo viernes el gobierno de Trump ofreció instalar Starlink en Cuba a cambio de elecciones libres, liberación de presos políticos y compensación por bienes confiscados desde 1959, según reuniones del Departamento de Estado con el régimen cubano.

El pasado martes, USA Today reveló, citando fuentes anónimas, que el Pentágono habría acelerado la planificación de una posible operación militar en Cuba tras una nueva directiva de la Casa Blanca, y el Departamento de Defensa confirmó estar listo para actuar si Trump lo ordena.

Trump ha citado como precedentes de capacidad militar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026 y la Operación Furia Épica contra Irán, lanzada el 28 de febrero, operaciones que la administración presenta como modelo de acción.

El régimen de Díaz-Canel ha respondido con retórica de resistencia. El 7 de abril advirtió en una entrevista con Newsweek sobre pérdidas inmensas para cualquier fuerza invasora.

El pasado miércoles alertó sobre una posible agresión militar invocando el aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos e instó al pueblo a prepararse, declarando: Estamos listos para combatir.

Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas: la economía acumula una caída del 23% desde 2019, los apagones llegan a 20 horas diarias y se proyecta una contracción adicional del 7,2% en 2026, agravada por la incautación de petroleros venezolanos que abastecían a la isla en el marco de la Operación Lanza del Sur.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart resumió el momento con una frase que resuena en el exilio: el régimen en Cuba nunca ha estado tan débil.