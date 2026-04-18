Salto histórico en la cotización del Euro: La moneda europea se acerca a los 600 pesos en el mercado informal cubano

El euro alcanzó este sábado los 598 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de la isla, según el monitoreo realizado por elTOQUE, acercándose peligrosamente a la barrera psicológica de los 600 pesos y marcando un nuevo máximo histórico para la moneda europea en Cuba.

El dato supone un salto de ocho pesos respecto al viernes 17 de abril, cuando el euro cerró en 590 CUP por la mañana y subió a 595 CUP en la tarde, y de más de diez pesos frente a los 588 CUP registrados el 6 de abril, que hasta entonces era el techo histórico de la divisa.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 18 Abril, 2026 - 06:12

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 525 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 598 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 397.5 CUP

El dólar se mantuvo este sábado en 525 CUP, su propio máximo histórico sostenido desde el domingo 12 de abril. Por su parte, la Moneda Libremente Convertible (MLC) cotizó en 397.5 CUP.

El comportamiento del euro durante la última semana refleja una aceleración en los últimos dos días tras un período de relativa calma.

Evolución de la tasa de cambio

Del 11 al 16 de abril, la moneda europea se mantuvo estable en torno a los 590 CUP, con una breve excursión hasta 592 CUP el pasado domingo. Sin embargo, la víspera comenzó la escalada que culminó este sábado con el nuevo récord.

La tendencia alcista del euro en Cuba es sostenida desde hace meses: en febrero rondaba los 565 CUP, en marzo subió a 580 CUP, y en lo que va de abril ha escalado hasta los 598 CUP actuales.

En perspectiva histórica, la trayectoria es aún más reveladora: la moneda europea cotizaba a 418 CUP en junio de 2025, llegó a 485 CUP en septiembre, a 515 CUP en octubre y a 565 CUP en febrero de 2026.

Varios factores explican la depreciación acelerada del peso cubano. La entrada en circulación el 1 de abril de nuevos billetes de 2,000 y 5,000 CUP generó presión inflacionaria e incertidumbre cambiaria. A eso se suma el corte del suministro petrolero venezolano tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en enero de 2026, la escasez crónica de bienes y la dolarización creciente de la economía.

A nivel internacional, el euro también se ha fortalecido frente al dólar, cotizando en torno a 1.17-1.18 dólares durante abril de 2026, lo que contribuye a su mayor valor relativo en Cuba.

La brecha entre el mercado informal persiste. El Banco Central de Cuba (BCC) fija la tasa del euro en 576.52 CUP en su Segmento III, unos 21 pesos por debajo del precio real al que opera la población. Para el dólar, la diferencia es aún mayor: 488 CUP al cambio oficial, lo que deja una brecha de 37 pesos.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) proyectaba para finales de abril un euro en 604 CUP, con un rango de entre 574 y 640 CUP, proyección que podría cumplirse antes de lo previsto dado el ritmo de escalada registrado en los últimos dos días.