EE.UU. extiende un mes el permiso para comerciar petróleo de Rusia ya cargado en buques

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este viernes la Licencia General 134B de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que extiende hasta el 16 de mayo la autorización para realizar transacciones relacionadas con petróleo ruso ya cargado en buques antes de la entrada en vigor de sanciones.

La medida no levanta las sanciones contra Rusia, sino que mantiene una excepción limitada para cargamentos ya embarcados al 17 de abril, buscando evitar disrupciones en el mercado energético global en un contexto de alta volatilidad de precios, según EFE.

Esta es la segunda prórroga de este tipo: la Licencia General 134A había sido emitida el 19 de marzo y venció el 11 de abril, cubriendo cargamentos embarcados antes del 12 de marzo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la decisión señalando que "el petróleo afectado ya estaba en tránsito y la licencia no proporcionaría beneficios financieros relevantes a Rusia, al tratarse de cargamentos previamente producidos y embarcados".

La extensión coincide con una ventana de especial relevancia para Cuba: el petrolero ruso Universal, de la naviera estatal Sovcomflot y sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, navega desde el Báltico hacia el Caribe con llegada estimada a la isla a finales de abril.

El Universal cruzó el Canal de la Mancha el 8 de abril escoltado por una fragata rusa y sería el segundo envío de crudo ruso a Cuba en menos de un mes.

El primero llegó el 31 de marzo, cuando el petrolero Anatoli Kolodkin —también de Sovcomflot y también sancionado— atracó en el puerto de Matanzas con aproximadamente 730,000 barriles de crudo, suficientes para apenas siete a diez días de consumo.

Aquel cargamento fue posible gracias a una excepción humanitaria autorizada directamente por la administración Trump, pese a que la Licencia 134A excluía explícitamente a Cuba.

El investigador Jorge Piñón, del Energy Institute de la Universidad de Texas, señaló que existe alta probabilidad de que el destino final del Universal sea también Cuba.

El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, había anunciado el envío del Universal el 2 de abril durante el foro Energoprom-2026 en San Petersburgo, donde afirmó: "Un buque ruso rompió el bloqueo. Una segunda nave está en fase de carga, y no dejaremos a los cubanos en apuros".

Cuba atraviesa desde enero de 2026 una crisis energética severa, agravada por la interrupción de los suministros venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro y la suspensión de los envíos mexicanos el 27 de enero, que cubrían el 44% de las importaciones cubanas.

La isla produce solo unos 40,000 barriles diarios pero necesita entre 90,000 y 110,000, lo que ha generado apagones de hasta 30 horas diarias y un déficit eléctrico superior a 1,800 megavatios de media.

En paralelo, la administración Trump ha adoptado otras flexibilizaciones puntuales de sanciones energéticas, incluyendo autorizaciones temporales para compras de crudo iraní y congelamiento de leyes marítimas para agilizar el transporte de petróleo a nivel nacional.

La nueva licencia 134B aplica exclusivamente a cargamentos ya embarcados y excluye transacciones con Irán salvo autorización específica, lo que delimita su alcance dentro del régimen general de sanciones contra Moscú.