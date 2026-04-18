"Pero ¿qué día exactamente?": Cubanos cuestionan a Trump sobre el prometido "nuevo amanecer"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, durante un mitin de Turning Point USA celebrado en Phoenix, Arizona, que "muy pronto" la gran fortaleza del ejército estadounidense traerá un nuevo amanecer para Cuba, describiendo ese momento como 70 años en espera.

Las palabras del presidente estadounidense desataron una avalancha de reacciones entre cubanos dentro y fuera de la isla, con una mezcla explosiva de esperanza desesperada, escepticismo agudo y hartazgo acumulado.

El comentario que mejor resumió el sentir colectivo fue directo y sin adornos: "Pero qué día exactamente????" Otros usuarios fueron igual de contundentes: "No lo anuncies tanto y acaba de hacerlo", "Antes de Noviembre please" y "Que sea pronto muy pronto, el Pueblo no puede más, mientras el Poder continúa disfrutando y oprimiendo".

El agotamiento también tuvo voz propia: "Ay, no, bye, ya no aguanto más, me tienen la salud mental destrozada, los nervios me hacen puchero, entro a las redes y mucho bla bla bla, pero no veo acción". Hubo quien preguntó con sarcasmo: "¿Dará tiempo desfilar el primero de Mayo?", y quien ya había coordinado jocosamente con su familia en Cuba: "En el patio de mi abuela en Cuba pueden aterrizar los aviones, ya hablé con ella".

En su discurso, Trump apeló directamente a la comunidad cubanoamericana, describiendo a sus integrantes como personas "brutalmente tratadas, cuyas familias fueron asesinadas y brutalizadas", y cerró con una advertencia: "Y ahora, miren lo que pasa".

La declaración viene a ser el más reciente eslabón de una cadena de declaraciones presidenciales cada vez más explícitas. El pasado miércoles, Trump había dicho "Puede que nos detengamos en Cuba después de que terminemos con esto", en referencia al conflicto con Irán. El 27 de marzo, en Miami Beach, afirmó entre risas: "Cuba es la siguiente, pero finjan que no lo hubiera dicho". El 16 de marzo declaró desde la Casa Blanca: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba". Y el tres de enero, horas después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump aseguró desde el Air Force One que "Cuba está lista para caer".

En paralelo a la retórica, la administración Trump mantiene un canal diplomático activo. Hoy se reveló, a través de Axios, que funcionarios del Departamento de Estado se reunieron en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para ofrecer Starlink, alivio económico y posible levantamiento del embargo a cambio de elecciones libres y liberación de presos políticos.

El régimen cubano, por su parte, respondió con retórica de resistencia. Ayer, Díaz-Canel alertó sobre una posible agresión militar estadounidense invocando el aniversario de Bahía de Cochinos e instó al pueblo a prepararse para combatirla. El 7de abril había advertido en Newsweek de una "guerra de guerrillas con participación de todo el pueblo" y predijo "pérdidas inmensas" para cualquier fuerza invasora. Sin embargo, los ejercicios militares del 11 de abril en Villa Clara, que mostraron artillería antiaérea arrastrada por bueyes y mulas cargando pertrechos, evidenciaron el deterioro real de las fuerzas armadas cubanas y generaron burla masiva en redes sociales.

"Bota compotaaaaaaaaaaaaaaaa", escribió otro usuario, en lo que se convirtió en el comentario —en clave repartera— que mejor condensó el estado de ánimo de quienes llevan décadas esperando un cambio.