Trump afirma que “Cuba está lista para caer” tras la captura de Maduro

Desde el Air Force One, el presidente Donald Trump declaró este domingo que “Cuba está lista para caer”, en referencia a la crisis económica que enfrenta la isla tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.
“Cuba ya no tiene ingresos”, dijo Trump. “Vivían del petróleo venezolano, y eso se acabó. No creo que tengamos que hacer nada: parece que se está derrumbando sola”.
Las palabras del mandatario —pronunciadas apenas horas después de la operación militar en Caracas— alimentaron la especulación sobre un posible movimiento de Washington contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, Trump descartó una intervención directa.
La relación entre La Habana y Caracas ha sido vital durante más de dos décadas: Venezuela proporcionaba a Cuba hasta 35,000 barriles diarios de crudo, además de apoyo financiero y político. Esa alianza quedó rota con la caída de Maduro, dejando a la economía cubana al borde del colapso.
El experto energético Jorge Piñón calificó la situación como “una sentencia de muerte” para el modelo cubano, mientras el canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció que la captura de Maduro plantea “un dilema existencial” para la soberanía regional.
Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio —de origen cubano y considerado un halcón frente a La Habana—, aseguró que su gobierno “no necesita hacer nada más” para precipitar la caída del régimen. Rubio ya había pronosticado que el fin del chavismo pondría a Cuba contra las cuerdas.
En declaraciones al The New York Times, analistas como Ricardo Zúñiga, exasesor del Departamento de Estado, sostuvieron que Washington podría limitarse a “observar el colapso” de una economía que depende de subsidios externos y enfrenta apagones, desabastecimiento y la migración de casi un millón de personas desde 2021.
Pese a todo, la idea de una intervención estadounidense empieza a calar cada vez más dentro de una sociedad extenuada por décadas de crisis.
“Queremos cambio, pero aquí, no impuesto desde afuera”, declaró al medio estadounidense el exdiplomático Carlos Alzugaray, pero la sociedad civil reclama cada vez con más fuerza algún tipo de intervención que ponga fin a las crisis epidemiológicas, energética y económica que hacen de Cuba un "estado fallido".
La frase de Trump —“Cuba está lista para caer”— resume una visión compartida por parte de su administración: que el fin del petróleo venezolano es también el principio del fin del castrismo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba tras la captura de Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Donald Trump afirma que “Cuba está lista para caer”?
Donald Trump considera que la economía cubana está al borde del colapso debido a la ruptura de la alianza con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Esta alianza fue vital para Cuba, ya que Venezuela suministraba hasta 35,000 barriles diarios de petróleo a la isla, además de apoyo financiero y político. Sin este sostén, la economía cubana enfrenta serias dificultades.
¿Qué papel jugó Cuba en la protección de Nicolás Maduro?
Según Marco Rubio, los guardias y el aparato de inteligencia que protegían a Nicolás Maduro estaban compuestos por cubanos. Esto indica una estrecha colaboración entre Cuba y Venezuela en términos de seguridad, lo que refuerza la dependencia de ambos regímenes y la influencia cubana en Caracas.
¿Existe la posibilidad de una intervención militar de EE.UU. en Cuba?
Aunque la idea de una intervención estadounidense en Cuba ha ganado adeptos entre algunos sectores, Donald Trump ha descartado una intervención militar directa. Sin embargo, tanto Trump como Rubio han lanzado veladas advertencias al régimen cubano sobre el riesgo de colapso interno debido a su situación económica crítica.
¿Cómo ha reaccionado la sociedad cubana ante la situación actual?
La sociedad cubana está dividida entre aquellos que ven en la caída de Maduro una oportunidad para el cambio en Cuba y aquellos que temen las consecuencias de una intervención externa. Mientras una parte de la población espera que se produzca un cambio interno sin violencia, otros piden una acción más directa para liberar a la isla del régimen actual.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.