Trump afirma que “Cuba está lista para caer” tras la captura de Maduro

Desde el Air Force One, el presidente Donald Trump declaró este domingo que “Cuba está lista para caer”, en referencia a la crisis económica que enfrenta la isla tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

“Cuba ya no tiene ingresos”, dijo Trump. “Vivían del petróleo venezolano, y eso se acabó. No creo que tengamos que hacer nada: parece que se está derrumbando sola”.

Las palabras del mandatario —pronunciadas apenas horas después de la operación militar en Caracas— alimentaron la especulación sobre un posible movimiento de Washington contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, Trump descartó una intervención directa.

La relación entre La Habana y Caracas ha sido vital durante más de dos décadas: Venezuela proporcionaba a Cuba hasta 35,000 barriles diarios de crudo, además de apoyo financiero y político. Esa alianza quedó rota con la caída de Maduro, dejando a la economía cubana al borde del colapso.

El experto energético Jorge Piñón calificó la situación como “una sentencia de muerte” para el modelo cubano, mientras el canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció que la captura de Maduro plantea “un dilema existencial” para la soberanía regional.

Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio —de origen cubano y considerado un halcón frente a La Habana—, aseguró que su gobierno “no necesita hacer nada más” para precipitar la caída del régimen. Rubio ya había pronosticado que el fin del chavismo pondría a Cuba contra las cuerdas.

En declaraciones al The New York Times, analistas como Ricardo Zúñiga, exasesor del Departamento de Estado, sostuvieron que Washington podría limitarse a “observar el colapso” de una economía que depende de subsidios externos y enfrenta apagones, desabastecimiento y la migración de casi un millón de personas desde 2021.

Pese a todo, la idea de una intervención estadounidense empieza a calar cada vez más dentro de una sociedad extenuada por décadas de crisis.

“Queremos cambio, pero aquí, no impuesto desde afuera”, declaró al medio estadounidense el exdiplomático Carlos Alzugaray, pero la sociedad civil reclama cada vez con más fuerza algún tipo de intervención que ponga fin a las crisis epidemiológicas, energética y económica que hacen de Cuba un "estado fallido".

La frase de Trump —“Cuba está lista para caer”— resume una visión compartida por parte de su administración: que el fin del petróleo venezolano es también el principio del fin del castrismo.