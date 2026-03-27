Díaz-Canel descarta cambios políticos en Cuba mientras reconoce la urgencia de reformas económicas

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Miguel Díaz-Canel descartó cualquier transformación del sistema político cubano y aseguró que su gobierno avanza en una actualización del modelo económico con elementos propios.

En una entrevista exclusiva con el diario mexicano La Jornada, en La Habana, el mandatario afirmó que las reformas en curso no implican una apertura política al estilo de otros países socialistas.

“No es copiar. Es un sistema cubano, pero que comparte elementos de los modelos chinos y vietnamitas”, afirmó. Además, reiteró que el Partido Comunista seguirá siendo “rector de la sociedad”.

Sus declaraciones se producen en medio de una profunda crisis en Cuba, marcada por la escasez de combustible, apagones, inflación y dificultades cotidianas que empujan a miles de familias a la pobreza extrema.

La nueva estrategia económica, según dijo, combina "planificación centralizada y mecanismos de mercado para evitar la especulación", así como una mayor articulación entre el sector estatal y el no estatal.

El objetivo es lograr “un desarrollo sostenible, con justicia social, inclusivo y de equidad”, dijo.

Mencionó también la posibilidad de ampliar la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional, bajo regulaciones estrictas. “La inversión de ellos en nuestro país se ejecuta bajo las normas de nuestra legalidad”, precisó.

El gobernante atribuyó la grave situación económica que atraviesa Cuba al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, especialmente desde 2019. Aseguró que el país enfrenta un “bloqueo energético” que ha limitado la llegada de combustible y agravado los problemas en la generación eléctrica.

“Hace casi cuatro meses que no recibimos una gota de combustible”, afirmó, al describir un escenario que ha impactado la vida diaria de los cubanos, con apagones prolongados y dificultades para el transporte, la producción y la distribución de alimentos.

Miguel Díaz-Canel asegura que “Cuba resiste, funciona, sigue soñando”

En el plano político, insistió en que cualquier proceso de diálogo con Washington se basa en el respeto mutuo. Confirmó contactos recientes entre funcionarios de ambos países, aunque evitó ofrecer detalles. “Estos procesos son muy sensibles”, señaló.

Aseguró que "el acto más fallido de los gobiernos de Estados Unidos en estos 67 años de revolución es no haber podido apoderarse de Cuba" y añadió que esa incapacidad "provoca ira" en Washington.

Al ser preguntado sobre posibles cambios en el sistema político o en los mecanismos de participación en el país, Díaz-Canel rechazó personalizar las decisiones y defendió el carácter colectivo del régimen. “En Cuba no se pueden personalizar procesos como estos”, afirmó.

También reconoció el malestar social existente debido a la crisis. “La vida está muy dura”, admitió, al tiempo que defendió la gestión gubernamental y aseguró que existe disposición a mejorar los espacios de participación popular.

El mandatario destacó la relación histórica con México, a la que calificó de “entrañable”, y agradeció el apoyo recibido en momentos difíciles.

La entrevista refleja la postura oficial del régimen cubano. Díaz-Canel pretende mantener el control político mientras intenta impulsar ajustes económicos en un contexto de fuertes críticas, presiones desde Estados Unidos y limitaciones de todo tipo en Cuba.