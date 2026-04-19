"¡Es hora de que la máquina de matar iraní llegue a su fin!": Trump pone el dedo en el gatillo y el mundo vuelve a temblar

Donald Trump amenazó este domingo con destruir cada planta eléctrica y cada puente de Irán si el régimen no acepta el acuerdo que Washington propone, en un mensaje publicado en su red social Truth Social que sacudió al mundo a menos de 72 horas de que venza el alto al fuego bilateral el 22 de abril.

La amenaza llega después de que fuerzas iraníes dispararan el sábado contra un buque francés y un carguero británico en el Estrecho de Ormuz, lo que Trump calificó como "una violación total de nuestro acuerdo de alto al fuego".

Las palabras del presidente estadounidense no dejaron margen a la interpretación: "Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta eléctrica y cada puente en Irán. ¡Se acabó lo de ser el chico simpático!".

La imagen que proyectan esas palabras es brutal y preocupa incluso entre quienes apoyan el final del régimen de los ayatolás: 90 millones de iraníes podrían sufrir las consecuencias de sus amenazas y quedar sin electricidad, sin agua potable, sin hospitales operativos, sin comunicaciones.

Trump fue aún más lejos: "Caerán rápido, caerán fácil y, si no aceptan el trato, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, algo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán en los últimos 47 años. ¡Es hora de que la máquina de matar iraní llegue a su fin!".

Al mismo tiempo, el presidente anunció que sus representantes viajan este domingo a Islamabad, Pakistán, para negociar mañana lunes con la delegación iraní en lo que podría ser la última oportunidad diplomática antes de que expire el alto al fuego.

El reloj corre desde el 8 de abril, cuando se acordó una tregua de dos semanas mediada por Pakistán, condicionada a la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Las negociaciones previas, celebradas en Islamabad entre el 10 y el 12 de abril, fracasaron: Washington exigió el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de veinte años al enriquecimiento de uranio, mientras Teherán ofreció solo cinco años y reclamó 270,000 millones de dólares en compensaciones.

El 16 de abril, Trump aseguró que Irán había aceptado detener su programa nuclear, pero dos días después el régimen reimponía control estricto sobre el Estrecho y abría fuego contra buques extranjeros.

Trump señaló además que el cierre del Estrecho le cuesta a Irán 500 millones de dólares al día, mientras que Estados Unidos, según dijo, "no pierde nada".

El Consejo Europeo calificó este domingo la amenaza de destruir infraestructura civil iraní de "ilegal e inaceptable", en línea con lo que varios analistas han señalado como una potencial violación del derecho humanitario internacional.