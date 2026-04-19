Una cubana identificada como @sailosada_ en TikTok se convirtió een protagonista de un video que mezcla humor, emoción y el inconfundible espíritu cubano: la joven fue grabada bailando reparto dentro de una habitación de hospital, con bata médica, auriculares y vía intravenosa en el brazo, mientras esperaba dar a luz a las 41 semanas de gestación.

El video muestra a la joven de cabello rizado y voluminoso, sonriente y llena de energía, moviéndose al ritmo de "Dichavarte", un tema de reparto cubano lanzado en diciembre de 2025 por Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador, JipMusic Global y DJ Honda.

El texto superpuesto en el clip lo dice todo: "Cuando llegan las contracciones y nadie avisó que estarías 48 horas de parto".

Al fondo se aprecian camas hospitalarias y las paredes blancas típicas de una maternidad, pero nada de ese entorno clínico parece afectar el ánimo de la protagonista, que baila con una soltura y una alegría que contrastan de manera llamativa con la intensidad del momento que está viviendo.

El parto resultó ser un proceso largo y desafiante. La joven estuvo 48 horas en trabajo de parto antes de dar a luz a una niña de 4.3 kilos. La propia @sailosada_ respondió en los comentarios del video con un mensaje que emocionó a sus seguidores: "Gracias. La niña acabó pesando 4.3 kilos y venía con una circular pero gracias a Dios y al equipo de médicos pude tener un alumbramiento muy emotivo y ambas estamos en casa".

El video no es un caso aislado. Existe un fenómeno recurrente en TikTok protagonizado por cubanas embarazadas que bailan reparto y se viralizan, una tendencia que refleja el arraigo del género como expresión de identidad cultural y la capacidad de las madres cubanas de celebrar incluso los momentos más intensos con humor y baile.

En septiembre de 2025, otra cubana embarazada se viralizó bailando reparto de Chocolate MC en un hospital de Estados Unidos a punto de dar a luz. En diciembre de ese mismo año, nayqueen1992, radicada en Houston, arrasó en redes bailando reparto con un avanzado embarazo. En noviembre de 2025, claudiaperez3441 conquistó TikTok bailando Alofoke de Dany Ome y Kevincito El 13 estando embarazada, con la frase: "Ya entendimos que hijo no amarra a hombre".

El reparto cubano es un género musical urbano nacido alrededor de 2007 en los barrios populares de La Habana, especialmente en Arroyo Naranjo, con influencias de rumba, timba y son cubano. Desde 2021 se expandió con fuerza entre la diáspora cubana en Estados Unidos y Latinoamérica, convirtiéndose en símbolo de identidad y alegría de la comunidad.

El video de @sailosada_ es, en definitiva, mucho más que un clip gracioso: es el retrato de una mujer que eligió entrar a una de las experiencias más intensas de su vida bailando, y que salió de ella con una hija sana en brazos y una historia que ya es de las más emotivas que ha dado el reparto cubano en redes.