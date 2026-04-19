Una cubana identificada como @sailosada_ en TikTok se convirtió een protagonista de un video que mezcla humor, emoción y el inconfundible espíritu cubano: la joven fue grabada bailando reparto dentro de una habitación de hospital, con bata médica, auriculares y vía intravenosa en el brazo, mientras esperaba dar a luz a las 41 semanas de gestación.
El video muestra a la joven de cabello rizado y voluminoso, sonriente y llena de energía, moviéndose al ritmo de "Dichavarte", un tema de reparto cubano lanzado en diciembre de 2025 por Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador, JipMusic Global y DJ Honda.
El texto superpuesto en el clip lo dice todo: "Cuando llegan las contracciones y nadie avisó que estarías 48 horas de parto".
Al fondo se aprecian camas hospitalarias y las paredes blancas típicas de una maternidad, pero nada de ese entorno clínico parece afectar el ánimo de la protagonista, que baila con una soltura y una alegría que contrastan de manera llamativa con la intensidad del momento que está viviendo.
El parto resultó ser un proceso largo y desafiante. La joven estuvo 48 horas en trabajo de parto antes de dar a luz a una niña de 4.3 kilos. La propia @sailosada_ respondió en los comentarios del video con un mensaje que emocionó a sus seguidores: "Gracias. La niña acabó pesando 4.3 kilos y venía con una circular pero gracias a Dios y al equipo de médicos pude tener un alumbramiento muy emotivo y ambas estamos en casa".
El video no es un caso aislado. Existe un fenómeno recurrente en TikTok protagonizado por cubanas embarazadas que bailan reparto y se viralizan, una tendencia que refleja el arraigo del género como expresión de identidad cultural y la capacidad de las madres cubanas de celebrar incluso los momentos más intensos con humor y baile.
En septiembre de 2025, otra cubana embarazada se viralizó bailando reparto de Chocolate MC en un hospital de Estados Unidos a punto de dar a luz. En diciembre de ese mismo año, nayqueen1992, radicada en Houston, arrasó en redes bailando reparto con un avanzado embarazo. En noviembre de 2025, claudiaperez3441 conquistó TikTok bailando Alofoke de Dany Ome y Kevincito El 13 estando embarazada, con la frase: "Ya entendimos que hijo no amarra a hombre".
El reparto cubano es un género musical urbano nacido alrededor de 2007 en los barrios populares de La Habana, especialmente en Arroyo Naranjo, con influencias de rumba, timba y son cubano. Desde 2021 se expandió con fuerza entre la diáspora cubana en Estados Unidos y Latinoamérica, convirtiéndose en símbolo de identidad y alegría de la comunidad.
El video de @sailosada_ es, en definitiva, mucho más que un clip gracioso: es el retrato de una mujer que eligió entrar a una de las experiencias más intensas de su vida bailando, y que salió de ella con una hija sana en brazos y una historia que ya es de las más emotivas que ha dado el reparto cubano en redes.
Preguntas frecuentes sobre las cubanas embarazadas bailando reparto
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el reparto cubano y por qué es significativo en estos videos?
El reparto cubano es un género musical urbano que nació en La Habana en 2007, con influencias de rumba, timba y son cubano. Se ha convertido en un símbolo de identidad y alegría para la comunidad cubana, especialmente en la diáspora. En los videos virales, el reparto es una expresión de la cultura y resiliencia de las cubanas, incluso en situaciones desafiantes como el embarazo.
¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video de @sailosada_ bailando en el hospital?
La reacción en redes sociales fue inmediata y cargada de empatía. Los usuarios se mostraron emocionados y enviaron mensajes de apoyo y bendiciones a @sailosada_ por su fortaleza y positividad. La historia de su parto se convirtió en un ejemplo de cómo las cubanas mantienen su espíritu alegre en situaciones difíciles.
¿Existen más ejemplos de cubanas embarazadas que se viralizaron bailando reparto?
Sí, hay varios ejemplos de cubanas embarazadas que se han viralizado bailando reparto en TikTok. Este fenómeno refleja el arraigo del género como expresión de identidad cultural y la capacidad de las madres cubanas de celebrar incluso los momentos más intensos con humor y baile. Ejemplos incluyen a @mamaemprendedora5 y @nayqueen1992, quienes también conquistaron las redes con sus bailes durante el embarazo.
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