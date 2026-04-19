Cubanos siguen enviando ayuda a Julito, joven con VIH que regresó del hospital y encontró su casa vacía

El caso ilustra el papel de las redes sociales como canal de solidaridad entre cubanos

Las donaciones para Julito, un cubano con VIH cuyo caso se viralizó en Facebook a mediados de abril, continuaban llegando este sábado, de acuerdo con nuevos videos publicados por Yosdiel Gattorno, el creador de contenido que impulsó la campaña de solidaridad.

Gattorno mostró en un breve video las ayudas recibidas y agradeció públicamente a quienes han respaldo la iniciativa. Más ayuda para Julito. Aquí están recibiendo las cosas. "Gracias a mi seguidor Luis", dijo mientras mostraba los artículos donados.

En el mismo video, Julito confirmó que ya está tomando sus medicamentos. "¿Nos estamos tomando los medicamentos?", le preguntó Gattorno. "Sí, ya los estamos tomando", respondió Julito.

Gattorno señaló que al paciente aún "le falta alimentación y medicamentos" y le pidió "disciplina para que salgas esta de acero".

En un segundo video, Gattorno salió al paso de rumores que circulaban en redes sociales sobre el estado físico de Julito. Algunos usuarios habían afirmado que pesaba 20 libras, dato que Gattorno desmintió con firmeza. El hombre pesa 44 kilogramos, aclaró, y atribuyó el error a que Julito "se puso nervioso" frente a la cámara.

También respondió a cuestionamientos sobre el destino del dinero recaudado. Publicó el número telefónico del hermano de Julito para que cualquier donante pueda verificar directamente que los fondos llegaron, y advirtió que podría retirarse de la iniciativa si la presión continúa.

"Yo hice esto por ayudar. Lo están volviendo como una responsabilidad mía y entonces yo de momento me quito", precisó.

El caso comenzó a circular en días recientes, cuando Gattorno difundió en Facebook la situación de su vecino. Julito había pasado 20 días hospitalizado por una recaída relacionada con su VIH y, al regresar a casa, encontró que su pareja había vendido todas sus pertenencias.

La respuesta fue inmediata. Vecinos del barrio donaron enseres básicos y cubanos en el exterior enviaron dinero. Poco después, Julito agradeció públicamente. "Estoy muy agradecido por las ayudas que me están dando. Muchas gracias", dijo.

El caso ilustra el papel que han adquirido las redes sociales como canal de solidaridad ante el colapso del sistema de salud cubano, donde pacientes con VIH denuncian escasez crónica de antirretrovirales desde al menos 2019.

Según datos oficiales cubanos de noviembre de 2025, más de 35,373 personas viven con VIH en la isla, con alrededor de 1,708 nuevos diagnósticos anuales.

"Yo no tengo problema en ayudar, la vida nunca está de más", concluyó Gattorno, dejando abierta la puerta a continuar apoyando a Julito mientras las donaciones sigan llegando.