Cubanos siguen enviando ayuda a Julito, joven con VIH que regresó del hospital y encontró su casa vacía

Las donaciones para Julito, un cubano con VIH cuyo caso se viralizó en Facebook a mediados de abril, continuaban llegando este sábado, de acuerdo con nuevos videos publicados por Yosdiel Gattorno, el creador de contenido que impulsó la campaña de solidaridad.
Gattorno mostró en un breve video las ayudas recibidas y agradeció públicamente a quienes han respaldo la iniciativa. Más ayuda para Julito. Aquí están recibiendo las cosas. "Gracias a mi seguidor Luis", dijo mientras mostraba los artículos donados.
En el mismo video, Julito confirmó que ya está tomando sus medicamentos. "¿Nos estamos tomando los medicamentos?", le preguntó Gattorno. "Sí, ya los estamos tomando", respondió Julito.
Gattorno señaló que al paciente aún "le falta alimentación y medicamentos" y le pidió "disciplina para que salgas esta de acero".
En un segundo video, Gattorno salió al paso de rumores que circulaban en redes sociales sobre el estado físico de Julito. Algunos usuarios habían afirmado que pesaba 20 libras, dato que Gattorno desmintió con firmeza. El hombre pesa 44 kilogramos, aclaró, y atribuyó el error a que Julito "se puso nervioso" frente a la cámara.
También respondió a cuestionamientos sobre el destino del dinero recaudado. Publicó el número telefónico del hermano de Julito para que cualquier donante pueda verificar directamente que los fondos llegaron, y advirtió que podría retirarse de la iniciativa si la presión continúa.
"Yo hice esto por ayudar. Lo están volviendo como una responsabilidad mía y entonces yo de momento me quito", precisó.
El caso comenzó a circular en días recientes, cuando Gattorno difundió en Facebook la situación de su vecino. Julito había pasado 20 días hospitalizado por una recaída relacionada con su VIH y, al regresar a casa, encontró que su pareja había vendido todas sus pertenencias.
La respuesta fue inmediata. Vecinos del barrio donaron enseres básicos y cubanos en el exterior enviaron dinero. Poco después, Julito agradeció públicamente. "Estoy muy agradecido por las ayudas que me están dando. Muchas gracias", dijo.
El caso ilustra el papel que han adquirido las redes sociales como canal de solidaridad ante el colapso del sistema de salud cubano, donde pacientes con VIH denuncian escasez crónica de antirretrovirales desde al menos 2019.
Según datos oficiales cubanos de noviembre de 2025, más de 35,373 personas viven con VIH en la isla, con alrededor de 1,708 nuevos diagnósticos anuales.
"Yo no tengo problema en ayudar, la vida nunca está de más", concluyó Gattorno, dejando abierta la puerta a continuar apoyando a Julito mientras las donaciones sigan llegando.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad hacia pacientes con VIH en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba para pacientes con VIH?
El sistema de salud en Cuba enfrenta una escasez crónica de antirretrovirales desde al menos 2019, lo que pone en riesgo la vida de pacientes con VIH debido a interrupciones en su tratamiento. Esta situación ha llevado a que las redes sociales se conviertan en un canal crucial para movilizar ayuda y solidaridad.
¿Cómo ha ayudado la comunidad a Julito, el paciente con VIH?
La comunidad, tanto dentro como fuera de Cuba, ha respondido de manera solidaria al caso de Julito, quien regresó del hospital para encontrar su casa vacía. Vecinos del barrio y cubanos en el exterior han donado enseres básicos y dinero para ayudarlo a recuperar sus pertenencias y asegurar su tratamiento médico. Las redes sociales han sido clave para coordinar y visibilizar esta ayuda.
¿Qué rol ha jugado Yosdiel Gattorno en la campaña de ayuda a Julito?
Yosdiel Gattorno, un creador de contenido, ha sido fundamental en la visibilización del caso de Julito a través de sus redes sociales. Gattorno ha impulsado la campaña de solidaridad, mostrando las donaciones recibidas y desmintiendo rumores sobre el estado de Julito, además de facilitar el contacto con su familia para garantizar la transparencia en el uso de los fondos recaudados.
¿Qué desafíos enfrentan los pacientes con VIH en Cuba más allá de la salud?
Además de los problemas de salud debido a la escasez de medicamentos, los pacientes con VIH en Cuba, como Julito, pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad social, como la falta de apoyo familiar o la pérdida de pertenencias, lo que agrava su situación. La solidaridad comunitaria se convierte en un pilar esencial para su supervivencia y bienestar.
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