Siete datos que explican por qué Díaz-Canel habla de leña para cocinar en 2026

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En el onceno Día Nacional de la Defensa, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel visitó la zona Antonio Guiteras en Habana del Este y recalcó "la necesidad de aprovechar todas las potencialidades del municipio".
Se refirió a la producción de alimentos y a la importancia de garantizar materiales para la cocción de estos, "desde carbón vegetal hasta leña".
1. La misma frase, dos años seguidos
La frase no es nueva ni accidental. El gobernante resume con brutal claridad el estado de colapso energético y económico de Cuba en 2026.
Díaz-Canel pronunció ese llamado a cocinar con leña casi palabra por palabra el 22 de mayo de 2025, durante una visita a los municipios villaclareños de Manicaragua y Cifuentes.
Esto confirma que no hubo resultados el año anterior y no hay solución a la vista para la crisis en la actualidad.
2. Un déficit de 2,040 MW
El 14 de marzo de 2026, el déficit eléctrico alcanzó 2,040 megavatios: el sistema disponía de apenas 1,000 MW frente a una demanda superior a 3,000 MW.
El 7 de marzo, la afectación llegó a 2,046 MW, lo que provocó protestas en La Habana y Matanzas. La población estuvo hasta 24 horas sin luz en la capital.
3. Seis apagones nacionales en 18 meses
Cuba ha sufrido al menos seis apagones nacionales totales entre octubre de 2024 y marzo de 2026: octubre 2024, noviembre 2024 (huracán Rafael), diciembre 2024, marzo 2025, septiembre 2025, y dos en la semana del 16 al 22 de marzo de 2026.
Nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por obsolescencia y falta de mantenimiento.
4. El apagón de 29 horas del 19 de marzo
El apagón iniciado el 16 de marzo duró aproximadamente 29 horas y media, afectando al 62% del territorio en su pico máximo.
El 22 de marzo se produjo un nuevo colapso total del sistema eléctrico nacional a las 18:38 horas, por falla en la unidad 6 de la central termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, con efecto en cascada.
5. El petróleo venezolano y mexicano dejó de llegar
Cuba produce unos 40,000 barriles diarios de petróleo pero necesita más de 110,000 para cubrir su demanda. Venezuela, que llegó a enviar 60,000 barriles diarios, cesó sus envíos tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
México, que enviaba unos 17,200 barriles diarios y era el principal proveedor, suspendió sus envíos en febrero de 2026 bajo la presión de la Orden Ejecutiva 14380 firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026. Las importaciones de petróleo llegaron a cero en enero de 2026 por primera vez en una década.
6. La economía se contrae un 7.2% en 2026
The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción del 7.2% del PIB cubano para 2026. La economía ya se había contraído un 5% en 2025, tercer año consecutivo de retroceso, acumulando más del 15% de caída desde 2020.
Cuba y Haití fueron los únicos países de América Latina con contracción en 2025, mientras el promedio regional creció un 2.4%.
7. Sin agua en Habana del Este
En el mismo municipio que Díaz-Canel visitó ayer, el abasto de agua es "una de las principales problemáticas" que enfrenta la población. El presidente del Consejo de Defensa Municipal, Maikel Pérez Valdés, reconoció ante Díaz-Canel que el servicio está "muy disminuido" porque los apagones paralizan las bombas impulsoras de las tres grandes conductoras que abastecen el territorio.
La recuperación completa del sistema eléctrico cubano requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, una cifra que está, según expertos, completamente fuera del alcance de la economía de la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el uso de leña para cocinar
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Miguel Díaz-Canel menciona el uso de leña para cocinar en 2026?
El uso de leña para cocinar se menciona debido al colapso energético en Cuba, que ha llevado a un déficit significativo en la generación eléctrica y la escasez de combustibles como el gas. Esta situación obliga a la población a recurrir a métodos tradicionales de cocción, como el uso de leña y carbón vegetal.
¿Cuál es el estado actual del sistema eléctrico en Cuba en 2026?
En 2026, Cuba enfrenta un déficit de generación eléctrica de aproximadamente 2,040 MW, con una demanda que supera los 3,000 MW. Este colapso ha resultado en apagones nacionales totales y ha dejado a gran parte del país sin electricidad durante periodos prolongados.
¿Cómo ha afectado la economía de Cuba la crisis energética?
La crisis energética ha contribuido a una contracción del 7.2% del PIB cubano en 2026, acumulando un retroceso económico significativo desde 2020. Esta situación se ha exacerbado por la disminución de las importaciones de petróleo y la falta de inversiones en infraestructura eléctrica.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha mencionado planes para aumentar la producción de gas y ha recurrido a métodos tradicionales como el uso de leña para la cocción de alimentos. Sin embargo, estos esfuerzos no han resuelto la situación, y se estima que la recuperación completa del sistema eléctrico requeriría una inversión de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.