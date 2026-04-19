"Bicicletada" de la UJC hasta Girón: Sigue la feliz propaganda mientras el país se hunde

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Mientras Cuba vive la peor crisis económica y energética en décadas, con apagones de más de 20 horas continuas y el euro rompiendo este domingo la barrera histórica de los 600 pesos en el mercado informal, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) celebró su gran hazaña del fin de semana: pedalear unos 230 kilómetros desde La Habana hasta Playa Girón para conmemorar los 65 años de la batalla de Bahía de Cochinos junto a Miguel Díaz-Canel y la plana mayor del Partido.

Meyvis Estévez, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, documentó la travesía en sus redes sociales con prosa épica digna de una novela de aventuras revolucionarias. "Es ideología, es Patria, es sentido común. Son 65 años de la primera gran derrota del imperialismo en América. Bajo asedio, Guerra Económica, sin petróleo - ok - nos vamos en bicicleta! Afortunadamente, somos unos locos", escribió la funcionaria, aparentemente sin advertir la ironía de celebrar la resistencia al imperialismo mientras la población no tiene qué comer ni electricidad.

Se trata de la octava edición de esta bicicletada conmemorativa, en la que participaron cerca de 200 jóvenes de La Habana, Matanzas y Cienfuegos. La organización juvenil del régimen recurre con frecuencia al pedal como símbolo de resistencia: otra "bicicletada" anti-Trump, que incluyó también patinetas y motos eléctricas había rodado alegremente semanas antes por el malecón de La Habana.

Lo que los organizadores no mencionaron en sus publicaciones es el contexto en el que se desarrolló la actividad. El déficit eléctrico alcanzó 1,872 megavatios el pasado miércole y los 1,848 este viernes, lo cual dejó a millones de cubanos sin luz durante jornadas interminables. Mientras los jóvenes comunistas pedaleaban y coreaban consignas con banderas, sus compatriotas soportaban apagones que superan las dos jornadas completas sin electricidad.

La situación alimentaria no es menos grave. Informes recientes revelan que cinco provincias se encuentran en niveles críticos de sobrevivencia alimentaria, y el pollo se vende a 4,850 pesos cubanos en tiendas estatales, una cifra inalcanzable para la mayoría de los salarios en la Isla.

La escenografía revolucionaria tampoco logra ocultar el declive de la propia organización que la protagoniza. Según datos oficiales, la UJC de 609,000 afiliados en 2007 pasó a 415,000 en 2024, una caída que refleja el desencanto generalizado de la juventud cubana con el proyecto político que la "bicicletada" pretende enaltecer.

En ese marco, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a jóvenes seleccionados para exhortarlos a combatir y sostener la Revolución, en un llamado que contrasta con la realidad de miles de cubanos que emigran cada año buscando las condiciones de vida que el sistema no les ofrece.

"Hay en Cuba hombres y mujeres que no le temen a las dificultades", escribió en este nuevo rapto lírico la primera secretaria de la UJC. ¿Por quiénes estará hablando?