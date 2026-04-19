"Bicicletada" de la UJC hasta Girón: Sigue la feliz propaganda mientras el país se hunde

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Mientras Cuba vive la peor crisis económica y energética en décadas, con apagones de más de 20 horas continuas y el euro rompiendo este domingo la barrera histórica de los 600 pesos en el mercado informal, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) celebró su gran hazaña del fin de semana: pedalear unos 230 kilómetros desde La Habana hasta Playa Girón para conmemorar los 65 años de la batalla de Bahía de Cochinos junto a Miguel Díaz-Canel y la plana mayor del Partido.
Meyvis Estévez, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, documentó la travesía en sus redes sociales con prosa épica digna de una novela de aventuras revolucionarias. "Es ideología, es Patria, es sentido común. Son 65 años de la primera gran derrota del imperialismo en América. Bajo asedio, Guerra Económica, sin petróleo - ok - nos vamos en bicicleta! Afortunadamente, somos unos locos", escribió la funcionaria, aparentemente sin advertir la ironía de celebrar la resistencia al imperialismo mientras la población no tiene qué comer ni electricidad.
Se trata de la octava edición de esta bicicletada conmemorativa, en la que participaron cerca de 200 jóvenes de La Habana, Matanzas y Cienfuegos. La organización juvenil del régimen recurre con frecuencia al pedal como símbolo de resistencia: otra "bicicletada" anti-Trump, que incluyó también patinetas y motos eléctricas había rodado alegremente semanas antes por el malecón de La Habana.
Lo que los organizadores no mencionaron en sus publicaciones es el contexto en el que se desarrolló la actividad. El déficit eléctrico alcanzó 1,872 megavatios el pasado miércole y los 1,848 este viernes, lo cual dejó a millones de cubanos sin luz durante jornadas interminables. Mientras los jóvenes comunistas pedaleaban y coreaban consignas con banderas, sus compatriotas soportaban apagones que superan las dos jornadas completas sin electricidad.
La situación alimentaria no es menos grave. Informes recientes revelan que cinco provincias se encuentran en niveles críticos de sobrevivencia alimentaria, y el pollo se vende a 4,850 pesos cubanos en tiendas estatales, una cifra inalcanzable para la mayoría de los salarios en la Isla.
La escenografía revolucionaria tampoco logra ocultar el declive de la propia organización que la protagoniza. Según datos oficiales, la UJC de 609,000 afiliados en 2007 pasó a 415,000 en 2024, una caída que refleja el desencanto generalizado de la juventud cubana con el proyecto político que la "bicicletada" pretende enaltecer.
En ese marco, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a jóvenes seleccionados para exhortarlos a combatir y sostener la Revolución, en un llamado que contrasta con la realidad de miles de cubanos que emigran cada año buscando las condiciones de vida que el sistema no les ofrece.
"Hay en Cuba hombres y mujeres que no le temen a las dificultades", escribió en este nuevo rapto lírico la primera secretaria de la UJC. ¿Por quiénes estará hablando?
Preguntas frecuentes sobre la "bicicletada" de la UJC y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la "bicicletada" de la UJC y cuál es su propósito?
La "bicicletada" de la UJC es un evento organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, en el que participan jóvenes que pedalean desde La Habana hasta Playa Girón para conmemorar la batalla de Bahía de Cochinos. Su propósito es celebrar la resistencia del régimen cubano frente al imperialismo, aunque ocurre en un contexto de crisis económica y energética en la isla.
¿Cómo ha afectado la crisis económica y energética a la población cubana?
La crisis económica y energética en Cuba ha llevado a apagones prolongados de más de 20 horas, escasez de alimentos básicos y una inflación descontrolada. El euro ha alcanzado cifras históricas en el mercado informal, lo que hace que los productos sean inasequibles para la mayoría de los cubanos. Muchas provincias enfrentan niveles críticos de sobrevivencia alimentaria.
¿Cuál es la postura del régimen cubano frente a las dificultades actuales?
El régimen cubano insiste en culpar al embargo estadounidense por la crisis, y continúa utilizando narrativas de resistencia y patriotismo. A través de eventos como la "bicicletada", intentan desviar la atención de las dificultades internas, aunque muchos cubanos consideran que esta postura no refleja la realidad de sus vidas cotidianas.
¿Qué repercusiones ha tenido la situación actual en la juventud cubana?
La juventud cubana ha experimentado un desencanto creciente con el régimen, reflejado en la disminución de afiliados a la UJC y en la migración masiva de jóvenes en busca de mejores condiciones de vida. A pesar de los llamados oficiales a la resistencia, muchos jóvenes optan por abandonar la isla debido a las condiciones adversas.
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