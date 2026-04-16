Díaz-Canel insiste en la muerte como consigna en medio del colapso en Cuba

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel recordó la convocatoria este jueves a un acto político en La Habana por el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana y volvió a apelar al verso del himno nacional: “Morir por la patria es vivir”, en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa el país.

En un mensaje publicado en X, el gobernante reiteró el llamado a “cantar otra vez la gloriosa estrofa” del himno nacional.

El acto conmemora el discurso que Fidel Castro pronunció en ese mismo lugar el 16 de abril de 1961, durante el sepelio de víctimas de bombardeos aéreos, un día antes de la invasión de Playa Girón, cuando proclamó el carácter socialista de la Revolución.

Para el evento, la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana ordenó el cierre total de varias calles del municipio Plaza de la Revolución desde las 05:00 horas.

La convocatoria de este jueves no es un hecho aislado, sino la última entrega de un patrón discursivo que Díaz-Canel ha repetido ante audiencias nacionales e internacionales en los últimos meses.

El pasado domingo, en una entrevista de 53 minutos con el programa "Meet the Press" de NBC News —la primera de un gobernante cubano a ese espacio desde Fidel Castro en 1959—, Díaz-Canel declaró: "No tengo miedo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución" y "Si es necesario morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: morir por la patria es vivir".

En esa misma entrevista rechazó liberar a más de 1,200 presos políticos, celebrar elecciones multipartidistas y reconocer sindicatos y prensa libre, condiciones que Washington exige para normalizar relaciones. Ante la pregunta de si renunciaría para salvar a Cuba, respondió con irritación: ¿Le haces esa pregunta a Trump? ¿Esa pregunta viene del Departamento de Estado?".

El 7 de abril, en una entrevista con Newsweek, había amenazado con una "guerra de guerrillas" ante cualquier agresión militar de Estados Unidos y citó el mismo verso del himno. El secretario de Estado Marco Rubio respondió con una sola frase: "No pienso mucho en lo que tiene que decir".

En marzo, ante el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, Díaz-Canel fue aún más explícito: "Te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia, de que nosotros damos la vida por la revolución".

Este discurso de sacrificio y resistencia se repite mientras Cuba atraviesa su peor crisis en décadas: apagones que afectan más del 60% del territorio nacional, escasez generalizada de alimentos, combustible y medicamentos, y un récord histórico de 953 protestas registradas solo en enero de 2026, según el Observatorio Cubano de Conflictos.

El tanquero ruso Anatoly Kolodkin llegó a Matanzas el 31 de marzo con unos 700,000 barriles de crudo, suficiente para cubrir apenas un tercio de los requerimientos mensuales del país.

La consigna oficial del 1ro de Mayo de 2026, "La Patria se defiende", también invoca el mismo verso del himno, consolidando un relato oficial que apela al sacrificio colectivo mientras el régimen evita asumir responsabilidad alguna por el colapso que padece el pueblo cubano.