Liberación de presos políticos exigida por Trump a Cuba debe producirse en el transcurso de esta semana

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El gobierno de Estados Unidos dio a Cuba un plazo de dos semanas para liberar a presos políticos de alto perfil como señal de buena fe, plazo que vence aproximadamente el 24 de abril y que el régimen debe cumplir en el transcurso de esta semana, según reveló USA Today este domingo.

La exigencia fue presentada durante una reunión secreta celebrada el 10 de abril en La Habana, la primera vez que un avión del gobierno estadounidense aterrizaba en Cuba desde 2016, confirmó un funcionario del Departamento de Estado al medio estadounidense.

Entre los nombres mencionados para una posible liberación figuran Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo (Maykel Castillo Pérez), artistas disidentes del Movimiento San Isidro condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente.

Otero Alcántara cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, y en marzo realizó un ayuno de 12 horas diarias denunciando amenazas de muerte por parte de agentes de la Seguridad del Estado.

Osorbo, coautor del himno de protesta "Patria y Vida", es reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, y se encuentra privado de libertad desde el 18 de mayo de 2021, bajo condiciones alarmantes y peligro para su vida.

Entre las propuestas discutidas en ese encuentro también figuró la posibilidad de llevar el servicio de internet de alta velocidad Starlink a Cuba, como parte de un paquete de incentivos que Washington habría puesto sobre la mesa ante el régimen de La Habana.

La presión estadounidense se intensifica en un contexto de creciente tensión. Ante la pregunta de si consideraría una acción militar contra Cuba, el presidente Donald Trump respondió: "Depende de qué sea tu definición de acción militar", una declaración que abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro de las relaciones bilaterales.

El historial reciente del régimen cubano en materia de liberaciones no genera optimismo. En el indulto de enero pasado, ningún preso político fue incluido, según denunció Human Rights Watch.

La organización señaló que la medida excluye explícitamente a condenados por delitos contra la autoridad, categoría bajo la cual están clasificados la mayoría de los presos políticos.

En marzo, tras mediación del Vaticano, el régimen excarceló 51 presos, aunque activistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que la cifra real de encarcelados seguía creciendo. Según datos recientes de Prisoners Defenders, Cuba alcanzó un récord histórico de 1,250 presos políticos.

La situación de otros presos también genera alarma. Félix Navarro Rodríguez, líder opositor denunciado como víctima de una golpiza brutal, es uno de los casos que han captado la atención internacional en las últimas semanas.

Mientras el plazo se agota, activistas y familiares de presos políticos mantienen la esperanza de que la presión diplomática produzca resultados concretos. El presidente Trump aseguró que un nuevo amanecer para Cuba está llegando, aunque la respuesta del régimen a las exigencias de Washington determinará si esas palabras se traducen en hechos.