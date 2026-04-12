Periodista de NBC revela palabras de Díaz-Canel sobre guerra y sacrificio

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La periodista Kristen Welker, moderadora de Meet the Press de NBC News, viajó a La Habana y grabó una entrevista exclusiva con Miguel Díaz-Canel en la que el gobernante cubano declaró: "No tengo miedo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución" y que Cuba "se está preparando para la defensa" ante un posible ataque militar de Estados Unidos, según reveló la comunicadora este domingo en X.

La entrevista, de 53 minutos de duración, se transmitió este domingo en Meet the Press y se convierte en la primera aparición de un líder cubano en televisión estadounidense desde que Fidel Castro concedió una entrevista similar en 1959.

Welker grabó la entrevista el pasado jueves en el Memorial José Martí de La Habana, rodeada de citas patrióticas en las paredes, y un adelanto de casi cinco minutos se emitió el viernes.

Ante la posibilidad de un conflicto armado con Washington, Díaz-Canel citó el himno nacional cubano —"Morir por la patria es vivir"— y advirtió: "Si llega el momento, habrá lucha, nos defenderemos y si es necesario morir, moriremos".

Cuando Welker le preguntó si estaría dispuesto a renunciar para "salvar a Cuba", el gobernante reaccionó con irritación: "¿Le hacen esa pregunta a Trump?", insinuando que la pregunta "provenía del Departamento de Estado", y cerró el tema declarando que renunciar no es parte de nuestro vocabulario.

Díaz-Canel rechazó además todas las demandas de Washington —liberación de presos políticos, elecciones multipartidistas, sindicatos libres y prensa libre— afirmando que "el respeto a nuestro sistema político y orden constitucional no está en negociación".

Sobre los más de 1,214 casos de presos políticos documentados por Prisoners Defenders, el gobernante los calificó de "gran mentira" y "calumnias", atribuyendo las detenciones a "vandalismo y crímenes" financiados por Estados Unidos.

Díaz-Canel admitió además no haber hablado nunca con el secretario de Estado Marco Rubio ni conocerlo personalmente.

La entrevista se produce en el momento de mayor tensión entre Cuba y Estados Unidos en décadas, agravada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, que privó a la Isla de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de crudo venezolano y profundizó una crisis energética ya devastadora.

En respuesta, el régimen aprobó el 18 de enero los planes y medidas del paso al Estado de Guerra y declaró 2026 como "Año de preparación para la defensa", mientras la administración Trump firmó una orden ejecutiva que declara al régimen cubano "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional e impuso más de 240 nuevas sanciones desde enero.

Sobre el estado de las negociaciones bilaterales, la vicecanciller cubana Josefina Vidal describió los contactos como "muy preliminares e iniciales, sin negociación formal estructurada", en contraste con la afirmación de la Casa Blanca de que las conversaciones avanzan "al más alto nivel".