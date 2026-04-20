Activista cristiano denuncia intento de manipulación de la Seguridad del Estado

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El activista cristiano cubano David Espinosa denunció públicamente que durante su interrogatorio del pasado lunes 13 de abril, agentes de la Seguridad del Estado intentaron manipularlo para que les informara sobre el contenido de una posible visita del jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.

Espinosa relató que los agentes le pidieron que, si Hammer lo visitaba, les dijera lo que ellos querían. Su respuesta fue contundente: "El único que puede gobernar mi vida es Dios, y aun Él respeta mi libre albedrío. Eso los incomodó mucho".

Lejos de amedrentarse, el activista les aclaró que su casa está abierta a cualquier persona sin condiciones ni compromisos con el aparato represivo. "Mike Hammer puede visitarme cuando desee; pero no solo él, también podrían hacerlo Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, o incluso alguno de ustedes, si así lo desean", escribió en su cuenta de Facebook.

Espinosa también relató que durante el interrogatorio oró por los agentes —con los nombres que le dieron—, por sus familias y por las autoridades del país. Les habló de Cristo en varias ocasiones y pidió perdón reiteradamente, aclarando que su intención nunca fue enojarlos. Cuando mencionó la existencia de una estatua de Lucifer en el punto cero del país, los agentes cambiaron de tema de inmediato. "Esta lucha es espiritual, no me queda duda. Mis enemigos no son ellos; el enemigo es el dios de este siglo: Satanás", escribió.

Facebook / David Espinosa

Esta fue la quinta vez que Espinosa es citado por el MININT. La citación fue firmada por el primer teniente David Montero Brooks y utilizó como causal "entrevista sobre posible ilegalidad", una figura que no existe en el Derecho Penal cubano.

Simultáneamente, su esposa Laidy García fue convocada por primera vez a la misma estación policial de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución, bajo un pretexto falso. "La citación la entregaron el día antes, domingo, a las cuatro y pico de la tarde. Según el policía que la trajo debíamos verlo a él y el motivo era la actualización de las direcciones de nuestro carnet de identidad. Cuando llegamos nunca vimos al teniente que nos trajo la citación y tampoco nos dijeron nada de nuestras direcciones, era toda una mentira", denunció García en Facebook.

Facebook / Laidy García

Al llegar, García fue entrevistada directamente por la Seguridad del Estado. "El verdadero motivo era intimidarme para que influya en mi esposo, David Espinosa, para que no siga publicando nada que tenga que ver con asuntos sociales y se concentre en lo 'religioso'", explicó. Los agentes también intentaron reclutarla, presentándose como "los buenos". García lo rechazó y calificó el trato de amenazante e intimidatorio desde la citación misma: "me hicieron ir a base de mentiras para intimidarme y amenazarme".

El detonante inmediato de esta nueva represalia habría sido el apoyo que Espinosa y García brindaron a Ghelmis Rivero, hermana de la creadora de contenido Anna Bensi, cuando fue citada por la policía política. Anna Bensi se encuentra bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo, acusada bajo el Artículo 393 del Código Penal cubano, con posibles penas de dos a cinco años. El colectivo Fuera de la Caja Cuba también tuvo sus teléfonos inhabilitados por ETECSA ese mismo día por apoyarla.

El caso se enmarca en una escalada represiva más amplia del régimen contra activistas y creadores de contenido críticos, en medio de una crisis económica severa con apagones que superan las veinte horas diarias en muchas localidades. Hammer, quien ocupa el cargo de jefe de misión desde noviembre de 2024, ha realizado visitas frecuentes a activistas y ciudadanos cubanos en el marco de la campaña #Freedom250, y el régimen ha respondido intentando convertir a esos mismos ciudadanos en informantes. "No somos criminales, somos jóvenes que amamos a Dios y deseamos lo mejor para nuestra patria. Nuestra lealtad es a Jesucristo, seremos fieles y obedientes a Él", concluyó García.