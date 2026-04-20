Díaz-Canel dice que la Revolución "jamás negociará sus principios" y cubanos estallan: "¿Hasta cuándo es esto?"

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Miguel Díaz-Canel publicó en Facebook, desde Playa Girón, que jamás negociará sus principios, en el marco del acto central por el 65 aniversario de la Victoria de Girón celebrado en el Museo Memorial de Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas.

El gobernante describió haber amanecido en "suelo sagrado que regó la sangre generosa de nuestros abuelos y padres" y haber depositado flores blancas en homenaje a los combatientes de 1961, antes de firmar la declaración del régimen titulada "Girón es hoy y es siempre", emitida el 17 de abril.

La publicación fue acompañada del hashtag #MiFirmaPorLaPatria, nombre de la campaña nacional de recolección de firmas lanzada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) para respaldar esa declaración, que afirma que Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense, en alusión directa a la administración Trump.

Las palabras centrales del acto las pronunció Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, quien aseguró que "la Revolución no se derrumba ni se derrumbará jamás".

La retórica triunfalista contrasta de forma brutal con las propias palabras de Díaz-Canel apenas tres días antes: el 16 de abril admitió públicamente que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo.

Los apagones superan las 20 horas diarias en múltiples provincias y el déficit de generación eléctrica alcanzó picos de 1,945 megavatios en abril.

La economía cubana ha caído un 23% desde 2019, y The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción adicional del PIB del 7,2% para este año.

Alrededor de dos millones de cubanos han abandonado la isla desde 2021, y en 2024 se registraron apenas 71,374 nacimientos frente a 130,645 defunciones, lo que agrava el colapso demográfico.

La publicación de Díaz-Canel desató una avalancha de comentarios de cubanos que respondieron con indignación, burlas y cansancio acumulado.

"¿Hasta cuándo este hombre va a seguir diciendo lo mismo?", escribió un usuario.

Entre las reacciones más críticas al post predominan los comentarios que cuestionan el contraste entre la épica oficial y la realidad diaria del país. Varios usuarios reprochan que, mientras se insiste en consignas sobre Girón, “el pueblo está muerto en vida”, con apagones, falta de agua, hambre, hospitales deteriorados y salarios que no alcanzan. Otros ironizan con que el acto fue “pan y circo, pero sin pan” y se preguntan de qué “principios” se habla cuando, según esos comentarios, la población sigue cargando con miseria, escasez y servicios colapsados.

También hubo muchas respuestas que rechazaron la narrativa histórica del mensaje y la calificaron de propaganda repetida. Algunos comentarios sostienen que en Girón no se derrotó al “imperialismo”, sino a cubanos enfrentados al castrismo, y que seguir apelando a ese episodio solo demuestra que el poder no tiene soluciones nuevas para los problemas del presente. En esa misma línea, varias reacciones exigieron elecciones libres, criticaron la recogida de firmas por no ofrecer espacio a opiniones distintas y resumieron el sentir de hartazgo con frases como que “ya nadie les cree”, que “todos los años es la misma payasada” y que el país necesita comida, medicinas y cambios reales, no más actos simbólicos.

La reacción en redes va en la misma línea de la que provocó su frase "siempre vamos a vencer", pronunciada el sábado ante veteranos de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el Palacio de la Revolución.

Opositores, activistas e intelectuales como José Daniel Ferrer García, Lara Crofs (Yamilka Lafita Cancio) y Miryorly García rechazaron públicamente la campaña de firmas, calificándola de apoyo a la "tiranía" e instando a no participar.

La campaña "Mi firma por la Patria" no es nueva: en septiembre de 2025, el régimen ejecutó una iniciativa idéntica para respaldar a Nicolás Maduro, en la que el Ministerio de Educación movilizó a estudiantes y exigió firmas a menores bajo amenaza de ser etiquetados como "contrarrevolucionarios".

Alina Fernández, hija de Fidel Castro, resumió el sentir de muchos con una frase sin rodeos: Décadas viviendo en la miseria por una locura ideológica.