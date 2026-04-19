Alina Fernández, hija de Fidel en El País: "Se necesita libertad" en Cuba, "hay demasiado dolor"

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Alina Fernández, hija de Fidel Castro, concedió una extensa entrevista al diario español El País, publicada este domingo desde Miami por la periodista Carla Gloria Colomé, en la que denuncia sin filtros el daño que su padre le hizo a Cuba y describe la situación actual de la isla como un "punto de no retorno".

A sus 70 años, desde una modesta casa en Miami donde mantiene lo que ella misma llama un "perfil bajo", Fernández repasa décadas de mentiras, ausencias y frustraciones, y lanza una advertencia sobre el presente cubano: "Lo que hace falta es un cambio. Como sea. La gente en Cuba necesita respirar, llegar al siglo XXI, darles una vida a sus hijos, necesita esperanza y se necesita libertad para todo esto".

En su criterio, la verdad sobre la nación antillana "cada vez es menos fácil de ocultar. Los cubanos hemos sido los sujetos de un experimento social completamente absurdo que es una revolución que ha durado casi 70 años".

La entrevista coincide con el estreno del documental La hija de la Revolución, del director Thaddeus D. Matula, en el Festival de Cine de Miami, en el que Fernández participó como productora y que pretende ser un retrato coral de la historia reciente cubana desde el exilio.

Sobre Fidel Castro como padre, Fernández es implacable. Supo que era su progenitor a los diez años, cuando su madre Natalia Revuelta le reveló la verdad: "Lo primero que recuerdo es una sensación de traición, porque casi todo el mundo lo sabía alrededor mío, incluso mi mejor amiga, y eso me dolió mucho más que cualquier otra cosa". Describe al dictador como alguien con personalidad narcisista típica que no sabía "cómo lidiar con un niño" y que tenía "ocasionales ataques de paternidad". Cuando Castro propuso cederle su apellido, a los 12 años, Alina lo rechazó: "Me pareció un trámite innecesario, rastrero. Me pareció hasta humillante".

La entrevistada también revela cómo las carencias, desde muy temprano tras la revolución, alcanzaban incluso a parte de la familia Castro. Su madre, Natalia Revuelta, se negaba a comprar en el mercado negro porque "no era de revolucionarios", mientras el resto del país sobrevivía gracias a él. "Yo recuerdo lentejas sin sal en la mesa de mi casa para comer. El pan desapareció, la leche, la mantequilla", recuerda. Fidel ayudaba "ocasionalmente con un poco de leche, o algo más". Esa austeridad forzada contrasta con la realidad de la élite castrista actual: el conglomerado militar GAESA, controlado por el entorno de Raúl Castro, maneja cerca del 40% del PIB cubano y acumula miles de millones en paraísos fiscales, mientras el salario promedio en la isla ronda los veinte dólares mensuales.

En cuanto a la obsesión de su padre por la batalla particular contra EE.UU., opina la entrevistada: "Era su leitmotiv, su único motivo de ser y de estar. Y le sirvió de mucho, fue muy útil. Fidel era una persona elementalmente astuta, en política, en manipulación. Forjó esa idea del guerrillero, esforzado, solo en su gran lucha contra el imperialismo a 90 millas. Toda esa imaginería que se creó para reforzar su poderío. Estamos muy dañados, ha sido un martillo sistemático en los cerebros, en la educación".

Sobre la Cuba de hoy, Fernández no oculta su alarma. La isla sufre en estos días apagones que afectan a más del 60% del territorio, con déficits de generación superiores a 1,800 MW en horario pico, y ha acumulado siete colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses. "Si se sigue dando esta circunstancia vital de no electricidad, si esto se prolonga, no sé lo que puede pasar", advierte. Sobre el poder real, señala directamente al aparato militar: "Sé que el conglomerado militar GAESA tiene un enorme poder y muchísimo dinero. ¿Quién está al mando? ¿Quién controla? No tengo la menor idea".

Respecto al futuro inmediato del país, en el contexto de las negociaciones entre el régimen y la administración Trump, iniciadas en marzo de 2026, Fernández es escéptica pero no cierra la puerta a la esperanza: "Me atrevo a tener esperanzas, también tengo esa sensación de que esperanzas he tenido muchas veces y me la tengo que tragar". Considera que enfocarse en Miguel Díaz-Canel "no resuelve ningún problema" y apunta a la desconexión entre el discurso oficial y hechos, como la aparición de 32 cubanos muertos en Venezuela, luego de que el régimen negara tener presencia militar allí.

Valora Fernández que es poco probable que el pueblo de la Isla, por sí mismo, pueda tumbar la tiranía, máxime con la enorme sangría de la emigración de los últimos años. "Yo creo que las dictaduras surgen con una ayudita y también se caen, se derrumban, con otro empujoncito. Internamente es difícil de lograr", señaló.

Sobre la dinastía Castro y la justicia, Fernández asevera: "Los grandes responsables de esta tragedia se han muerto, sin embargo, quedan muchos cómplices". Fidel murió en 2016 y Raúl Castro tiene hoy 94 años. Fidelito, el hijo mayor de Fidel, se quitó la vida el 1 de febrero de 2018 tras años de depresión clínica, sin que el régimen le rindiera honores oficiales. Mientras tanto, Sandro Castro, nieto de Fidel e influencer con más de 150,000 seguidores, regenta un bar de lujo en el Vedado que costó 50,000 dólares, en un país donde el pueblo lleva meses padeciendo sin electricidad ni agua.