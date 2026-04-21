El dólar implanta nuevo récord de venta en el mercado informal

El dólar estadounidense alcanzó a primera hora de este martes un nuevo récord de venta en el mercado informal cubano, al escalar a 526 CUP.

El máximo anterior era de 525 CUP, nivel que el dólar había mantenido desde el 12 de abril.

La escalada del dólar ha sido sostenida -aunque discreta- a lo largo de todo abril: partió de 517 CUP el 3 de abril, subió a 520 CUP el día 5, a 522 CUP el día 11 y alcanzó 525 CUP el 12, antes de fijar hoy el nuevo techo.

El euro, por su parte, se mantiene hoy en 600 CUP, barrera psicológica que rompió el pasado domingo 19 de abril, consolidando otro hito histórico en la crisis cambiaria de la Isla.

Evolución de la tasa de cambio

La Moneda Libremente Convertible (MLC) también sube de precio este 21 de abril, en su caso hasta los 400 CUP, tras haber cotizado en 395 CUP el lunes.

Tasa de cambio hoy 21/04/2026 - 8:22 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 526 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 600 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

El colapso cambiario se inscribe en una crisis económica más amplia: el PIB cubano cayó un 5% en 2025, tercer año consecutivo de contracción, con una caída acumulada superior al 15% desde 2020, y se proyecta una contracción adicional del 7,2% en 2026.

Desde 2020, el peso ha perdido aproximadamente el 95% de su valor frente al dólar en el mercado informal, al pasar de 42 CUP por dólar a los 526 CUP actuales.

A esto se suma el corte del suministro petrolero venezolano tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en enero de 2026, que agravó la crisis energética con apagones generalizados y hundió aún más el turismo, dos factores que alimentan la demanda de divisas y debilitan al peso.

El OMFi proyectaba para finales de abril que el dólar alcanzaría los 533 CUP y el euro los 604 CUP, con un rango de variación de entre 503 y 590 CUP para la divisa estadounidense, lo que sugiere que la tendencia alcista aún no ha concluido.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 21 de abril:

1 USD = 526 CUP.

5 USD = 2,630 CUP.

10 USD = 5,260 CUP.

20 USD = 10,520 CUP.

50 USD = 26,300 CUP.

100 USD = 52,600 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 600 CUP.

5 EUR = 3,000 CUP.

10 EUR = 6,000 CUP.

20 EUR = 12,000 CUP.

50 EUR = 30,000 CUP.

100 EUR = 60,000 CUP.

200 EUR = 120,000 CUP.

500 EUR = 300,000 CUP.