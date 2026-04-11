Nuevo récord de venta para el dólar en Cuba: ¿Cuál es la previsión para lo que resta de mes?

El mercado informal de divisas en Cuba arranca este sábado con un aumento en el precio del dólar.

En las últimas horas, la moneda estadounidene escaló a los 522 CUP, dos pesos más que su valor anterior, lo que constituye un precio récord de venta para el dólar en la isla.

Este nuevo repunte del dólar confirma una tendencia sostenida de depreciación del peso cubano en el mercado informal, que continúa marcando el pulso real de la economía doméstica ante la falta de un mercado cambiario oficial funcional.

El euro, por su parte, se sitúa en 590 CUP, el mismo valor al que arribó en la jornada anterior.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), se vende hoy en 395 CUP como promedio, lo que supone una caída de cinco pesos, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE.

Tasa de cambio hoy 11/04/2026 - 7:43 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 522 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 590 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 395 CUP.

¿Cuál es la previsión para lo que resta de mes?

De acuerdo con el más reciente boletín del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), correspondiente a este mes de abril, el escenario más probable apunta a una nueva depreciación moderada de la moneda nacional en las próximas semanas, según reveló este viernes elTOQUE.

Los modelos de pronóstico sitúan al euro en torno a los 604 CUP para el cierre del mes, mientras que el dólar podría alcanzar los 533 CUP y el MLC rondar los 393 CUP.

Sin embargo, los analistas advierten que estas cifras están sujetas a una alta incertidumbre.

El propio informe señala amplios rangos de variación: el euro podría oscilar entre 574 y 640 CUP, y el dólar entre 503 y 590 CUP, reflejo de la elevada volatilidad del mercado cambiario informal cubano.

Una estabilidad aparente en medio de la crisis

Aunque en los últimos días se percibe cierta estabilidad en las tasas de compra y venta, esta calma es considerada frágil.

Según el OMFi, responde más a una desaceleración de la actividad económica que a una mejora estructural.

Entre los factores que explican esta moderación temporal destacan la reducción de importaciones por parte de las mipymes y la contracción del comercio interno, en un contexto marcado por:

-La crisis energética persistente.

-La caída del turismo internacional.

-Una depresión económica generalizada.

Lejos de indicar una recuperación, esta menor presión en el mercado refleja una economía con menos capacidad de movimiento y generación de divisas.

La brecha con el mercado oficial sigue siendo clave

El análisis también pone en duda el discurso oficial sobre la supuesta existencia de condiciones para establecer un mercado cambiario formal más eficiente.

Mientras el Banco Central de Cuba sitúa la tasa oficial en 480 CUP por dólar y 554,16 CUP por euro en el llamado Segmento III, en el mercado informal estas monedas se venden significativamente por encima.

La diferencia ronda los 40 CUP en el caso del dólar y más de 30 CUP en el euro.

Esta brecha -de entre un 5% y un 8%- evidencia que el mercado informal continúa siendo el referente real para la formación de precios en la economía cubana.

Menos divisas, más presión

Detrás de la depreciación del peso hay factores estructurales que siguen sin resolverse. Entre ellos, la fuerte caída en la entrada de divisas al país.

Datos oficiales reflejan una disminución interanual del 56% en la llegada de turistas durante febrero, a lo que se suman problemas en sectores clave como las exportaciones de níquel y los servicios médicos en el exterior.

Esta contracción reduce la disponibilidad de moneda extranjera y alimenta la presión sobre el mercado informal.

Crisis energética y encarecimiento de la vida

La escasez de combustible continúa siendo otro elemento central en el deterioro económico.

Aunque se han registrado alivios puntuales -como importaciones privadas o la llegada de petróleo ruso- la situación sigue afectando gravemente la actividad productiva.

Las limitaciones energéticas encarecen el transporte, paralizan industrias y elevan los costos logísticos, con impacto directo en los precios finales y en el poder adquisitivo de la población.

En este contexto, las bicicletas y los vehículos eléctricos han ganado protagonismo como alternativas de movilidad. Sin embargo, su creciente demanda también ha impulsado el alza de precios, añadiendo presión adicional sobre los hogares.

La reciente emisión de billetes de mayor denominación ha facilitado ciertas operaciones en efectivo, tanto en negocios privados como en el propio mercado informal de divisas. No obstante, esta medida tiene un alcance limitado.

Lejos de resolver los problemas de fondo, el aumento de liquidez en pesos no frena la depreciación de la moneda, que continúa perdiendo valor frente a las divisas extranjeras.

Con el dólar en máximos históricos y proyecciones que anticipan nuevas subidas, el panorama cambiario en Cuba sigue dominado por la incertidumbre.

La combinación de crisis estructural, escasez de divisas y falta de confianza en mecanismos oficiales mantiene al mercado informal como el principal termómetro económico del país, donde cada subida del dólar se traduce en un golpe directo al bolsillo de los cubanos.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 11 de abril:

1 USD = 522 CUP.

5 USD = 2,610 CUP.

10 USD = 5,220 CUP.

20 USD = 10,440 CUP.

50 USD = 26,100 CUP.

100 USD = 52,200 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 590 CUP.

5 EUR = 2,950 CUP.

10 EUR = 5,900 CUP.

20 EUR = 11,800 CUP.

50 EUR = 29,500 CUP.

100 EUR = 59,000 CUP.