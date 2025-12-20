Muere un joven cubano en accidente en Uruguay

Vídeos relacionados:

Un cubano de 30 años murió este sábado en un accidente de tránsito en el departamento de Canelones, en Uruguay.

El suceso ocurrió cuando el cubano, que conducía una motocicleta, impactó contra una zorra tirada por un tractor, informó un medio local

Como consecuencia de la colisión, el ciudadano cubano nacionalizado uruguayo, falleció en el lugar.

Por su parte, el conductor del tractor, que dio negativo a una prueba de alcoholemia, salió ileso.

El accidente ocurrió sobre las 05:30 horas, en Ruta 65, a la altura del kilómetro 82, en jurisdicción de San Bautista, precisó la información.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.

Las identidades de los involucrados no han sido reveladas.

En octubre pasado, un joven cubano de 25 años murió y otros ocho resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 7, también en el departamento uruguayo de Canelones.

El siniestro tuvo lugar cuando un automóvil que circulaba hacia el sur chocó con una camioneta tipo furgón que transitaba en sentido contrario e intentaba girar a la izquierda.

El conductor del auto, de 25 años y único ocupante, sufrió lesiones leves y el test de alcoholemia realizado dio resultado cero.

En la camioneta viajaban diez personas, nueve de ellas de nacionalidad cubana, con edades comprendidas entre los 20 y 35 años. El conductor, un uruguayo de 58 años, resultó ileso y también dio negativo en el control de alcohol.

Entre los pasajeros, un joven cubano perdió la vida en el lugar del accidente; otro sufrió heridas de gravedad y siete más presentaron lesiones leves.