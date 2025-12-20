Muere un joven cubano en accidente en Uruguay

Vídeos relacionados:
Un cubano de 30 años murió este sábado en un accidente de tránsito en el departamento de Canelones, en Uruguay.
El suceso ocurrió cuando el cubano, que conducía una motocicleta, impactó contra una zorra tirada por un tractor, informó un medio local
Como consecuencia de la colisión, el ciudadano cubano nacionalizado uruguayo, falleció en el lugar.
Por su parte, el conductor del tractor, que dio negativo a una prueba de alcoholemia, salió ileso.
El accidente ocurrió sobre las 05:30 horas, en Ruta 65, a la altura del kilómetro 82, en jurisdicción de San Bautista, precisó la información.
Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.
Las identidades de los involucrados no han sido reveladas.
En octubre pasado, un joven cubano de 25 años murió y otros ocho resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 7, también en el departamento uruguayo de Canelones.
El siniestro tuvo lugar cuando un automóvil que circulaba hacia el sur chocó con una camioneta tipo furgón que transitaba en sentido contrario e intentaba girar a la izquierda.
El conductor del auto, de 25 años y único ocupante, sufrió lesiones leves y el test de alcoholemia realizado dio resultado cero.
En la camioneta viajaban diez personas, nueve de ellas de nacionalidad cubana, con edades comprendidas entre los 20 y 35 años. El conductor, un uruguayo de 58 años, resultó ileso y también dio negativo en el control de alcohol.
Entre los pasajeros, un joven cubano perdió la vida en el lugar del accidente; otro sufrió heridas de gravedad y siete más presentaron lesiones leves.
Preguntas frecuentes sobre los accidentes de tránsito de cubanos en Uruguay
¿Cómo ocurrió el accidente del joven cubano en Uruguay?
El joven cubano, que conducía una motocicleta, impactó contra una zorra tirada por un tractor en el departamento de Canelones, Uruguay. El accidente ocurrió sobre las 05:30 horas en la Ruta 65, y las causas aún se encuentran bajo investigación. El conductor del tractor resultó ileso y su prueba de alcoholemia fue negativa.
¿Cuál es la situación de los accidentes de tráfico que involucran a cubanos en Uruguay?
En los últimos meses, se han reportado varios accidentes de tránsito que involucran a cubanos en Uruguay. En octubre, un joven cubano de 25 años murió y otros ocho resultaron heridos en un accidente en la ruta 7 del mismo departamento. Estos incidentes resaltan los peligros que enfrentan los migrantes cubanos en el extranjero, especialmente en el contexto de un éxodo masivo en búsqueda de mejores oportunidades.
¿Qué medidas se están tomando para investigar estos accidentes en Uruguay?
Las autoridades uruguayas han iniciado investigaciones para determinar las causas de estos accidentes. En el caso del reciente accidente del motociclista cubano, la investigación sigue en curso para esclarecer los motivos del siniestro. En general, se realizan peritajes y se aplican pruebas de alcoholemia a los conductores involucrados en accidentes graves.
