Díaz-Canel admite que no ha hablado con Marco Rubio en medio de la crisis con EE.UU.

Miguel Díaz-Canel reconoció este domingo, en su primera entrevista en televisión estadounidense, que nunca ha hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y que no lo conoce personalmente, una revelación que expone el estado real de las negociaciones entre Cuba y Washington en medio de la peor crisis bilateral en décadas.

La entrevista fue concedida al programa "Meet the Press" de NBC News, conducida por Kristen Welker en La Habana, y se emitió hoy en su versión completa de 53 minutos.

Ante la pregunta directa de si estaba hablando con Rubio y si confiaba en él, Díaz-Canel respondió sin rodeos: "Sí, no he hablado con el secretario Rubio. No lo conozco".

El mandatario cubano señaló que Cuba está dispuesta a negociar con "el representante que Estados Unidos decida", pero aclaró que primero hay que establecer un canal de diálogo y construir una agenda común.

Esta admisión contrasta con las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien confirmó el pasado martes que las negociaciones con Cuba continúan al más alto nivel.

La vicecanciller cubana Josefina Vidal describió esas conversaciones como en fase muy preliminar, muy inicial, sin negociación estructurada formal, el pasado martes.

Díaz-Canel rechazó categóricamente las condiciones que Washington ha planteado para un acuerdo: liberación de presos políticos, elecciones multipartidistas, reconocimiento de sindicatos y prensa libre.

"Nadie nos ha hecho esas demandas. Y hemos establecido que el respeto a nuestro sistema político, nuestro orden constitucional, son asuntos que no están bajo negociación con Estados Unidos", afirmó.

Sobre los más de 1,200 presos políticos que registra la organización Prisoners Defenders, incluyendo al rapero Maykel "Osorbo" Castillo Pérez —preso desde 2021 por coescribir "Patria y Vida", canción que ganó dos Latin Grammy—, Díaz-Canel negó que sean prisioneros políticos y los calificó de personas que cometieron "vandalismo" financiado por "organizaciones terroristas y agencias del gobierno de EE.UU.".

"Esa narrativa que se ha creado, esa imagen de que cualquiera que hable contra la revolución es encarcelado. Eso es una gran mentira, eso es una calumnia", declaró.

La entrevista se produce en el momento de mayor tensión entre ambos países desde la Crisis de los Misiles. Tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU. en enero de 2026, Cuba perdió entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de crudo venezolano. México suspendió sus envíos el 9 de enero por presión de Washington, dejando a la isla sin el 80-90% de sus importaciones de petróleo.

Díaz-Canel reconoció que el tanquero ruso llegado a finales de marzo con 730,000 barriles de crudo como "ayuda humanitaria" "solo cubrirá un tercio de los requerimientos de petróleo de Cuba en un mes", y que 1,200 megavatios de capacidad generadora llevan cuatro meses sin funcionar.

Ante las amenazas del presidente Trump de "tomar Cuba" y el contexto de la captura de Maduro y la invasión a Irán, Díaz-Canel declaró no tener miedo: "No tengo miedo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución".

Cuando Welker le preguntó si estaría dispuesto a renunciar para salvar a Cuba, el mandatario respondió con otra pregunta: ¿Esa pregunta viene de ti o del Departamento de Estado del gobierno de EE.UU.?"

La última vez que un gobernante cubano apareció en "Meet the Press" fue Fidel Castro en 1959, hace 67 años.